Milan’ın transfer hedefi Trincao, Al-Ahli’ye yaklaşıyor: astronomik rakamlarda teklifler

Trincao ile Sporting Lizbon’un yolları bu yaz transfer döneminde ayrılacak. Jorge Mendes’in menajerliğini yaptığı Portekizli ofansif kanat oyuncusu, Milan’ın gündeminde yer alıyor; burada, kariyeri boyunca çok iyi anlaştığı Amorim gibi bir teknik direktörle yeniden bir araya gelebilir. Francisco, özellikleri ve çalışma tarzı bakımından, Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulübün yeni teknik direktörünün futbol felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor.





Ancak bu ilgi sadece bir ilgi olarak kalma riski taşıyor; çünkü Al Ahli, neredeyse tüm Avrupa kulüplerinin eşleşmesi zor olacak kadar önemli bir teklifle devreye girdi: Sporting Lizbon’a 45 milyon avroluk transfer ücreti ve Suudi kulübüyle halihazırda genel bir anlaşmaya varmış olan oyuncuya sezon başına 11 milyon avroluk çok yıllık bir sözleşme.