Milan'ın İngiliz stoperi, 11 yıllık aranın ardından gelen şampiyonluk sonrasındaki kutlamalara ilişkin şaşkınlığını gizlemedi.

Serie A'da 11 yıllık aranın ardından mutlu sona ulaşan Milan'ın genç stoperi Fikayo Tomori, kulüpte geçirdiği ilk 1.5 seneyi ve şampyionluğun kendisi için ifade ettiklerini anlattı. Ülkesinin basınından The Times'a konuşan İngiliz oyuncu, çok sayıda insanın Milan'ın şampiyon olacağına inanmadığını ancak bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ne söylendi?

"İnsanlara yanıldıklarını göstermek bizim için harika bir histi. Şampiyonluktan sonra soyunma odasında büyük bir rahatlama hissi ve neşe vardı.

"İyi bir takım olduğumuzu kanıtlamak çılgınca ama bir o kadar da tatlı bir histi. Şampiyonluk kutlamaları daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Çok fazla insan bizimle birlikteydi ve 3-4 belki beş kilometre boyunca otobüsümüze eşlik ettiler.

"Milan taraftarlarının coşkusunu bildiğimi sanıyordum ama bütün öğleden sonra herkesi sokaklarda bu şekilde görebileceğimi hiç düşünmemiştim"

"Serie A'da eğleniyorum ve burada olmaktan gerçekten de mutluluk duyuyorum. Yurt dışında oynamaya karar verdiğimde İngiliz oyuncuların bunu pek sık tercih etmemesinden dolayı bu kararım sorgulanmıştı ama İtalya'daki herkes adaptasyonuma çok yardımcı oldu.

"Şimdi bir oyuncu olarak kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Umarım iyi yönlerimizi geliştirebiliriz. Burada her şeyden önce teknik direktörümüz Stefano Pioli'ye değinmem gerekiyor. Bireysel ve takım olarak nasıl savunma yapmamız gerektiğini öğretti.

"Serie A'da hakemler oyunu çok fazla durduruyor ve sürekli maçın içinde kalamıyorsunuz. Bu nedenle bir ikili mücadeleye girerseniz, bunu kazanmak zorundasınız.

"Agresif de olsanız ayaklarınızın üzerinde durmalı ve doğru şekilde pozisyon almalısınız. Pozisyonuma ilişkin olarak çok fazla düşündüm ve birçok yeni şey öğrendim. Paolo Maldini ile hemen her gün konuşuyoruz.

"Bazen bana işlerin nasıl gittiğini soruyor ve savunma oyuncularıyla bire bir iletişim kurmayı seviyor. Serie A'daki bir diğer İngiliz olan arkadaşım Tammy Abraham da çok iyi bir iş çıkardı. Burada başarılı olduğu için onun adına mutluyum. İkimiz de burada olmaktan zevk alıyoruz."

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