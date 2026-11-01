Ruben Amorim, Scudetto’yu kazanmanın AC Milan için somut bir hedef olmaya devam ettiğini ancak kulübün bu proje için gereken süre konusunda gerçekçi olması gerektiğini kabul etti. Portekizli teknik adam, AC Milan’ı rakibi Inter karşısında kritik bir galibiyete taşıdı. Bu, takımın Serie A’daki üst üste dördüncü galibiyeti oldu.

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Scudetto hedeflerine ilişkin açıklama

Amorim, Milan'ın Inter'i ağır bir yenilgiye uğrattığı büyük önem taşıyan Derby della Madonnina'nın ardından memnuniyetini gizleyemedi. Derbi zaferinin yarattığı coşkuya rağmen Amorim, takımının hemen şampiyonluk yarışına gireceğine dair beklentileri düşürmekte gecikmedi. Kulübün sahibi Gerry Cardinale, yönetime net hedefler koymuş olsa da Portekizli teknik direktör, şampiyon olabilecek bir takım kurmanın aceleye getirilemeyecek, aşamalı bir süreç olduğuna inanıyor. Taraftarları ve medyayı, kulübün yeni döneminde geçirdiği süreç konusunda dürüst olmaya çağırdı.

Amorim, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cardinale bize bir hedef verdi ama önemli olan bu maçları kazanmak. İşler bir ayda, iki ayda ya da bir yılda değişmeyecek. Zaman gerekiyor, ama böyle büyülü geceler de gerekiyor. Bu galibiyet içinde bulunduğumuz durumu değiştirmeyecek. Scudetto mu? Mümkün, ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Dürüst olmalıyız. İnsanlar aptal değil; bu takımın geliştiğini anlıyor ve görüyor."

Derbi zaferinin anahtarı taktik disiplin

Milan teknik direktörü, özellikle hafta ortasındaki maçın ardından toparlanmak için kısa bir süreleri olmasına rağmen oyuncularının gösterdiği mental dayanıklılığı övdü. Oyuncularının ilk düdükten itibaren sergilediği konsantrasyona dikkat çeken Amorim, maçın başlarında olumlu bir sonuç alabileceklerini hissettiğini belirtti.

"Bu, özellikle çarşamba günkü maçtan sonra önemli. Kutlama yapmak için daha da fazla nedenimiz olsun istiyorduk. Bologna maçından sonra bu kadar az dinlenerek oyuncuların başardıklarıyla gurur duyuyorum. Mutluyum ve gururluyum" dedi.

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"Her zaman takımın bana ne söylediğini anlamaya çalışırım ama daha en başından rekabetçi olduğumuzu hissettim. Takım odaklanmış ve sakindi; bu yüzden kendime hep güvendim."

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Oyuncu performansı ve savunmadaki sağlamlık

Christian Pulisic, Luka Modric ve Adrien Rabiot gibi yıldızlar hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıksa da Amorim, başarıda tüm oyuncularının payı olduğunu vurguladı. Özellikle son dönemde sorumluluk üstlenen oyuncuların savunmaya katkılarını övdü ve takımı rekabetçi kılan unsurun kolektif çaba olduğunu belirtti. Matteo Gila gibi oyuncuları rotasyona dâhil ederken takımın uyumlu yapısını koruyabilmek, teknik ekibin maçtan çıkardığı önemli sonuçlardan biriydi.

"Mesele sadece o üç oyuncu değil. Pavlovic ve De Winter'ın sahaya çıkışlarında görüldüğü gibi tüm takımın konsantrasyonunu beğeniyorum. Rabiot, Pulisic ve Moreira da var ama hepimiz çok iyiydik" ifadelerini kullandı.

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Milan soyunma odasından tam bağlılık

Basın toplantısında teknik direktör ile soyunma odası arasındaki ilişkiye dair sorular da gündeme geldi. Amorim, herhangi bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları reddederek oyuncularının sahadaki çalışma azminde onların tam desteğini hissettiğini söyledi. Eski Sporting CP teknik direktörüne göre oyuncularının kendisinden kamuoyu önünde koşulsuz destek ve koruma görmesi için tek şart, ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaları.

Amorim sözlerini şöyle tamamladı: "Her şeylerini veriyorlar ve onlardan istediğim tek şey bu. Dolayısıyla her şeylerini vermeye devam ettikleri sürece beni her zaman yanlarında bulacaklar, onları koruyacağım. Bazen kazanacağız, bazen kaybedeceğiz, bazen kötü oynayacağız ama çok çalışıyorlar. Teknik direktörün yanında olup olmadıkları mı? Bilmiyorum, bunu hissediyorum. Kesin olarak bildiğim şey, oyuncularımın yüzde yüz yanında olduğum; çünkü sahada her şeylerini veriyorlar."