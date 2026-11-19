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Milan, Scott McTominay'in hayalini kuruyor. İskoç orta saha oyuncusu Napoli ile henüz anlaşmaya varamadı. Hatta yüksek maaş talebi nedeniyle sözleşmesinin yenilenmesi askıya alındı. Milan, bu çıkmazdan yararlanmak istiyor ve Adidas'ı güçlü bir müttefik olarak görüyor.

QS'ye göre Gerry Cardinale'nin planları arasında, takımın Amorim ve yönetim ekibinin kadrodaki en büyük eksikler olarak gördüğü bölgelerde daha da güçlendirilmesi var. Savunmadan hücuma, orta sahaya kadar. Orta sahaya doğrudan Serie A'dan ses getirecek bir transfer yapılabilir.

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan McTominay'in durumu, kulüp için çözülmeyi bekleyen bir mesele. İskoç oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi, kulübün aşırı bulduğu sezon başına 7 milyonluk maaş talebi ve oyuncunun De Laurentiis'in kulübünün gelecek planlarını öğrenmek istemesi nedeniyle askıya alındı. Durumu Real Madrid ve Manchester United ile birlikte, belirtildiği gibi Milan da takip ediyor.

Milan'ın sürpriz bir müttefiki de var. Son haftalarda Adidas ile varılan anlaşma gündeme geldi. Adidas, 2028-2029 sezonundan itibaren yeniden Milan'ın forma sponsoru olacak ve gelecek 10 sezonda kulübün kasasına yaklaşık 500 milyon avro aktaracak. Alman şirketi, Milan'a sezon başına 50 milyon avro sağlayacak. Anlaşmada sportif sonuçlara bağlı ek maddeler de bulunuyor.

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Bu gelişmeyle Cardinale'nin takımı, en iyi teknik sponsorluk sözleşmesine sahip kulüpler sıralamasında Juventus'u geride bırakarak zirveye döndü. Adidas'ın reklam yüzü ve şirketin öne çıkan isimlerinden biri olan Scott McTominay ise bu tablonun en güzel tamamlayıcısı olurdu. Milan ve Adidas, bu hamleden daha fazla kazanç sağlamak için önde gelen bir reklam yüzünden yararlanmak istiyor. Bunun hem saha içinde hem de saha dışında belirgin faydaları olacak.