Milan'ın gözlemcileri Belçika'da Union Saint-Gilloise'ı izledi: Sylla herkesi ikna etti, Zorgane de izlendi

Milan’ın kadrosunda Belçika’dan üç oyuncu var: De Winter, Moreira ve Saelemakers. Ocak ayında Amorim’e de Belçika’dan yalnızca paketini açması gereken bir hediye gelebilir. Milan, iki oyuncuyu yakından izlemek için Brüksel Başkent Bölgesi’nde yer alan 44.767 nüfuslu Belçika belediyesi Saint Gilloise’da kamp kurdu.

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En çok beğenilen ve yakında transfer hedefi hâline gelebilecek ilk isim Massiré Sylla. 21 yaşında, Union Saint-Gilloise'de oynuyor ve teknik-taktik açıdan hızlı bir gelişim gösterdi. Geçen ocakta iki milyon avronun biraz altında bir bedelle Norveç'in küçük kulüplerinden Lyn'den Belçika'ya geldi.

Union Saint-Gilloise'de kısa sürede üçlü savunmanın vazgeçilmez bir parçası oldu: Doğal olarak sağ ayağını kullanmasına rağmen üçlü savunmanın solunda oynuyor. Bire birlerde ve hava toplarında çok güçlü olan 2005 doğumlu oyuncu ilk kez Senegal Millî Takımı'na çağrıldı: teknik direktör Viera, sakatlanan Mamadou Sarr'ın yerine onu kadroya aldı.

Milan'ın scout ekibi Sylla'yı uzun süredir takip ediyor ve oyuncu hakkında olumlu görüşlere sahip. Zayıf yönü mü? Bazen aşırı hırslı davranıp gereğinden fazlasını yapmaya çalışması ve fazla faul işlemesi. Ancak Bobby Gardiner ve ekibine göre Ruben Amorim'le başarılı olmak için doğru özelliklere ve potansiyele sahip. Tercih listesinin ilk sırasında değil ama beğenilen bir oyuncu olmaya devam ediyor: Union Saint-Gilloise onu yazın satmayı tercih etse de ocak ayı için şimdiden bir fiyat değerlendirmesi taslağı hazırladı. Ne kadar mı? Başlangıç noktası 10 milyon avro. Premier League ve Serie A'dan birçok kulüp genç oyuncu hakkında bilgi topladığı için bu bedel artabilir.

Avrupa Ligi'nde kısa süre önce Vigo'da Celta'yı yenen Belçika kulübünde Milan'ın dikkatini çeken bir başka oyuncu daha var: Cezayir millî takım oyuncusu Adem Zorgane. Temel tekniği dikkat çekici, oyunu yönlendirme becerisi çok iyi ve orta sahada birden fazla rolde oynayabiliyor: ön libero, merkez orta saha ve zaman zaman biraz daha ileride. 2006 doğumlu olduğu için artık çok genç sayılmaması da Milan'ın transfer ekibinin değerlendirdiği noktalardan biri.