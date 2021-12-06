Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya gönderme: "Messi'nin saf bir yeteneği var"

Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic, eski kulübü Juventus hakkında devam eden soruşturmayla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylerken Cristiano Ronaldo'nun yerine Lionel Messi'yi seçtiğini itiraf etti.

Messi'nin, Ballon d'Or'u yedinci kez kazanmasının ardından İbrahimovic, Messi ile Juventus'un eski golcüsü Ronaldo arasındaki rekabetten bahsetti.

İsveçli yıldız, PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi'ye oy verdiğini açıkladı.

Ne söylendi?

Milan'ın golcüsü Ibrahimovic'e, futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda Corriere TV'ye şu şekilde konuştu:

"Benim için kesinlikle fenomen Ronaldo 1 numaradır. Diego Maradona'yı canlı izleyemedim, sadece televizyondan izleyebildim.

"Ronaldo'yu canlı izleme şansına sahip oldum ve çocukken hep onu taklit etmeye çalıştım.

"Cristiano Ronaldo ve Messi çok iyi oyuncular ve seçim yapmam çok zor, ancak ben Messi ile birlikte oynadığım için onu seçiyorum. O, saf bir yeteneğe sahip ve her şeyi doğal bir şekilde yapıyor.

"Evet, Ronaldo'nun yerine Messi'yi seçtim."

40 yaşına giren Ibrahimovic’e, dünyanın en iyi savunmacılarının kim olduğu sorulduğunda, "İtalya'da oynadıysanız, birçok güçlü savunmacıya karşı oynamışsınız demektir.

“10 yıl geriye dönüp baktığımda, o zamanlardaki defans oyuncuları daha iyilerdi ve VAR futbola girmemişti.

“İsim vermem gerekirse Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam, Giorgio Chiellini ve Thiago Silva derim” dedi.

İtalya’daki şampiyonluk yarışı hakkında ise İsveçli yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl şampiyonluk yarışı ilginç olacak. Nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum. Mart ayına doğru, ligdeki durumlar biraz daha şekillenir.”

Zlatan, eski kulübü Juventus’un soruşturmasıyla ilgili ise hiçbir şey bilmediğini ve nasıl bir sonuca varılacağını tahmin bile edemediğini belirtti.

Ibrahimovic’in forma giydiği Milan, Serie A’da lider konumda bulunurken Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmak için Liverpool maçına hazırlanıyor.