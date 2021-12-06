Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic: Marco van Basten başımı belaya soktu!

İlerleyen yaşına rağmen geride kalan 16 hafta sonunda 38 puanla zirvede yer alan Milan'ın en golcü oyuncusu olan Zlatan Ibrahimovic, bir Serie A şampiyonluğu daha yaşamak istediğini söyledi.

Fabio Fazio'nun sunuculuğunu yaptığı 'Che tempo che fa' programına konuk olan İsveçli efsane çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ibrahimovic ne söyledi?

Futbolu bırakacağı tarihe dair net bir karar vermediğini belirten 40 yaşındaki Ibrahimovic, Milan'ın hedeflerine odaklandığını açıkladı:

"Beni bu seviyede tutan şey adrenalin. Adrenalin olmasa bulunduğum noktada olamazdım. Her şeyin anahtarı bu heyecan. Şimdi gençlik yıllarıma göre çok daha olgunum.

"Milan'ın ligin zirvesinde olması benim değil takımın başarısı. Milan her zaman kupalar kazanmaya alışkın bir kulüptü.

"Sözleşmem sezon sonunda bitecek ancak şu ana dek geleceğe dair bir karar vermedim.

"Mümkün olduğunca çok sahada kalmak istiyorum çünkü bıraktığımda herhangi bir pişmanlığımın olmasını istemem. Umuyorum ki hep Milan formasını giyerim.

"Eskiden Paolo Maldini ile birlikte oynamıştım. Şimdi Daniel ile oynuyorum. Belki Daniel'in oğluyla bile oynayabilirim.

"Milan ait olduğu yere geri döndü ve yeniden bir şampiyonluk elde etmek istiyorum.

"Van Basten başımı belaya soktu"

Kariyeri adına önemli isimlere de değinen Ibrahimovic, menajeri Mino Raiola'ya da bir parantez açtı:

"Ajax'a transfer olduğumda çok gençtim ve beni Marco van Basten ile karşılaştırdılar. Bu durum başımı belaya soktu çünkü beklentilere ayak uydurmak kolay olmadı. Ve tabii ki Ronaldo... En güçlü oyuncuydu.

Onu sahada taklit ettim ama o bana göre inanılmaz bir hıza sahipti. Kariyerimin ilk yıllarında menajerim Raiola'nın büyük bir desteğini gördüm. O bir menajer, arkadaş, baba ve bir aile üyesinden daha fazlası"

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