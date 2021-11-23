Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimoviç: "Manchester Unitedlılar hastaneye yatıp kafalarını temizlesinler"

Zlatan İbrahimovic, Manchester United'ın geçmişiyle yaşamayı bırakmasını ve artık şimdiki zamana odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Açık sözlü yapısıyla tanınan İsveçli yıldız, Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından, Kırmızı Şeytanların geleceğe odaklanması ve önündeki maçları kazanmak zorunda olduğunu ifade ediyor.

Manchester United'ın, Watford'a 4-1 yenilmesinin ardından görevinden ayrılan Solskjaer, takımını Premier Lig'de sekininci sırada bırakırken United, lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde bulunuyor.

Ne söylendi?

İbrahimovic'e göre, United geçmiş zaferleri hakkında 'çok fazla konuşuyor' ve geçmişteki kupalarını konuşmaktan geleceğe odaklanmakta zorlanıyor.

Guardian'a konuşan İsveçli golcü şunları söyledi: "Geçmiş hakkında çok fazla konuşuyorlar. Geçmişe takılıp kalmış durumdalar. Oraya gittiğimde 'Şimdiye odaklanmak ve kendi hikayemi yaratmak için buradayım' dedim.

"Çok fazla şeye sahip olduğunuzda bir döngüye girmiş oluyorsunuz.

"Unitedlılar şimdiki zamana odaklanmazsa, bir hastaneye yatıp kafalarını temizlesinler."

İbrahimovic, Old Trafford'da iki sezon geçirdi ve hem Lig Kupası'nı hem de Avrupa Ligi'ni kazanmalarında kilit rol oynadı.

United, dört yıldır kupa kazanamadı ve takımlarına yapılan büyük yatırıma rağmen, en son lig şampiyonluğunu kazanmasının üzerinden sekiz yıl geçti.

İsveçli golcü, United'daki ilk sezonunda 17 gol atmasına rağmen ikinci yılında sakatlıklardan kurtulamadı ve çok az maça çıkabildi.

İbrahimoviç, İngiltere'de çok iyi zaman geçirdiğinin altını çizerken bazı konuşmaların da fazlasıyla abartılı ifadeler içerdiğini vurguladı ve ekledi:

"Kalite ve teknikleri abartılıyor, ancak Premier Lig hız ve ritim konusunda çok farklı bir noktada.

"Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsiniz ama bu tempo ve ritmi kaldıramazsanız asla başarılı olamazsınız.

"İspanya, Fransa ve İtalya teknik anlamda İngiltere'den daha iyi. Bu yüzden, Premier Lig'de daha fazla yabancı oyuncu var, çünkü onların tekniğe ihtiyacı var ama ritimleri yüksek."

Daha fazlası için: