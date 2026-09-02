24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Goncalo RamosGetty

Çeviri:

Milan'ın eski oyuncusu Pato, Gonçalo Ramos hakkında konuştu: “Onu Dünya Kupası’nda birçok kez izledim, diğer forvetlerden neden farklı olduğunu işte bu yüzden söylüyorum”

AC Milan

Milan'da bir forvetten diğerine: Pato'dan Ramos'a güvenoyu

Goncalo Ramos, kırmızı-siyahlı kulübün PSG kasasına ödediği 75 milyon euroyla kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu ve bu nedenle gelişi, normalden çok daha yüksek beklentiler ve baskıyla karşılandı. Alexandre Pato, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Portekizli oyuncu hakkında son derece olumlu bir değerlendirme yaparak Milan taraftarlarını rahatlatmak istedi.


Kırmızı-siyahlı kulübün eski yıldızı, Ramos hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gonçalo konusunda gözüm kapalı iddiaya girerim. Dünya Kupası'nı yorumladım ve onu orada birkaç kez izledim: çok güçlü. Klasik santrfordan farklı bir oyun oynuyor çünkü

hareketli

, oyuna katılmak için geriye geliyor, iyi duvar oluyor ve takım arkadaşlarının koşularına alan açmak için kanada da açılabiliyor. Umarım çok gol atar"

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin