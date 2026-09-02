Milan'ın eski oyuncusu Pato, Gonçalo Ramos hakkında konuştu: “Onu Dünya Kupası’nda birçok kez izledim, diğer forvetlerden neden farklı olduğunu işte bu yüzden söylüyorum”

Goncalo Ramos, kırmızı-siyahlı kulübün PSG kasasına ödediği 75 milyon euroyla kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu ve bu nedenle gelişi, normalden çok daha yüksek beklentiler ve baskıyla karşılandı. Alexandre Pato, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Portekizli oyuncu hakkında son derece olumlu bir değerlendirme yaparak Milan taraftarlarını rahatlatmak istedi.





Kırmızı-siyahlı kulübün eski yıldızı, Ramos hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gonçalo konusunda gözüm kapalı iddiaya girerim. Dünya Kupası'nı yorumladım ve onu orada birkaç kez izledim: çok güçlü. Klasik santrfordan farklı bir oyun oynuyor çünkü

hareketli

, oyuna katılmak için geriye geliyor, iyi duvar oluyor ve takım arkadaşlarının koşularına alan açmak için kanada da açılabiliyor. Umarım çok gol atar"