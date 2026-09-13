Milan’ın eski “on fire” ismi: Sadece Gimenez değil, Fullkrug ve Nkunku da gol atıyor

Herkes gol attı. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku ve Niclas Fullkrug, Milan’ın eski forvetleri, aynı maç gününde gol attı: Meksikalının Porto formasıyla kaydettiği ve 23 Eylül 2025’ten bu yana süren gol orucunu bozan golünün ardından, Fransız oyuncunun da Leipzig formasıyla ilk golü geldi. Alman futbolcu da yeniden fileleri havalandırdı; geçen hafta tam da Leipzig’e karşı attığı galibiyet golünün ardından, Werder adına Köln karşısında 1-1’i buldu ve bir kez daha belirleyici oldu.





FULLKRUG DURMUYOR- Eski panzer rossonero, tam da Bremen ekibiyle 2022-2023 sezonunda Bundesliga’da gol kralı olmuştu; kaderin cilvesi, yine Nkunku ile gol krallığını paylaşmıştı: şu ana kadar DFB-Pokal’da bir, ligde iki golü var. Almanya’da, kupa turu da hesaba katıldığında, dört maçta şimdiden üç gole ulaştı





NKUNKU DA GOL ATTI - Christopher Nkunku için de iyi haberler var: Como Gölü kıyısındaki soluk performansının ardından, buna rağmen bir asistle süslenen maçtan sonra, Fransız hücum oyuncusu Leipzig’in Hamburg’u 5-0 yendiği ezici galibiyette gol bulmayı başardı. Eski Milan oyuncusu, Assan Ouédraogo’nun yerine ilk yarının 34. dakikasında oyuna girdi. İkinci yarıda takımının performansına ünlem koyarak 3-0’ı getiren golü attı.





GIMENEZ RAMOS GİBİ - Bebote ise Porto’nun Casa Pia karşısındaki farklı galibiyetinde son dakikada penaltıdan ağları havalandırmıştı. Bu gol, 23 Eylül 2025’ten beri süren suskunluğunu bozması açısından önemliydi; o tarihte İtalya Kupası’ndaki Milan-Lecce maçında gol atmıştı. Bu arada, Gonçalo Ramos, Milan formasıyla dört maçta bir gole sahip; o gol de Venezia karşısında gelen belirleyici goldü.



















