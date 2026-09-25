Milan’ın eski başkanı Silvio Berlusconi’nin adı resmen Malpensa Havalimanı’na verildi

Vefatının üzerinden üç yılı biraz aşkın, bu önerinin kabul edilmesinin üzerinden ise iki yıl geçmişken, bugün Milano-Malpensa Uluslararası Havalimanı'nın Silvio Berlusconi'nin adını almasına ilişkin resmi tören düzenlendi. Başarılı bir iş insanı, tartışmasız yenilikçi bir siyasetçi olan Berlusconi, Milan taraftarları ve birçok futbolcu için Başkan'dı.





Bugün Milano-Malpensa Havalimanı'nda Silvio Berlusconi'nin adını verme töreninin resmiyeti gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından konuşan isimlerden biri de kardeşi Paolo oldu: "Bugün Silvio artık aramızda değil ama her zamankinden daha canlı. Şirketlerinde, spordaki başarılarında, siyasi mirasında, anılarımızda ve kalplerimizde yaşıyor. Bugün burada da bizimle, onu sonsuza dek çok sevdiği Milano kentine bağlayan bu anlamlı takdir için hepinize yürekten teşekkür ediyorum"