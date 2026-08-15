Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Wroclaw kentinde Milan ile oynadığı hazırlık maçında 4-2 kaybetmesinin ardından hayal kırıklığını dile getirerek, takımının beklenen seviyeyi ortaya koyamadığını ve bahane üretmenin yeri olmadığını vurguladı.

Carrick, maçın ardından "MUTV" kanalına yaptığı açıklamalarda, hazırlık döneminin genel olarak olumlu geçtiğini söyledi ancak Milan karşısındaki yenilgiden ders çıkarmanın ve hataları gidermek için çalışmanın şart olduğunun altını çizdi; özellikle bir dizi oyuncunun yeni sezon hazırlığında takımla ilk dakikalarını henüz oynadığına dikkat çekti.

Manchester United teknik direktörü, takımının Milan karşısındaki performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi. Oyuncuların ortaya koyduğu seviyenin ardında farklı sebepler bulunduğunu belirtti ancak bunları birer mazeret olarak görmeyi reddetti ve temel gerçeğin, takımın istenen iyi seviyede oynayamamış olması olduğunu vurguladı.

Manchester United, maça güçlü başladı; Harry Maguire yaklaşık 100 saniye geçtikten sonra kafayla bulduğu golle skoru açtı ve takımını öne geçirdi, ardından Samuel Chukwueze Milan adına beraberliği sağladı.

United, ikinci yarıda Patrick Dorgu'nun attığı golle yeniden öne geçti ancak İtalyan ekibi kısa sürede maçı tersine çevirdi; Alvadjo Cissé, ardından Gonzalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek arka arkaya 3 gol kaydederek Milan'ın karşılaşmayı 4-2 kazanmasını sağladı.

Milan karşısındaki yenilgi, Manchester United'ın hazırlık döneminde oynadığı 6 hazırlık maçında aldığı yalnızca ikinci mağlubiyet oldu. Bu dönemde takım ayrıca Atletico Madrid'i yenmiş ve Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmıştı.

Maçta Marcus Rashford, Barcelona'ya kiralık gittiği dönemin sona ermesinin ardından Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Manchester United forması giyerek sahaya döndü. Carrick, sezon başlamadan önce mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuya dakika alma fırsatı vermek amacıyla maç boyunca yaptığı 6 değişiklikten biriyle onu oyuna soktu.

Carrick, bu dakikaların oyuncular için faydalı olacağını vurguladı ancak aynı zamanda Manchester United'ın güçlü bir kadroya sahip olmasının, resmi müsabakaların başlamasıyla birlikte teknik ekibi kadro dizilişi ve güveneceği isimler konusunda zor kararlarla karşı karşıya bırakacağına işaret etti.

Manchester United, Premier Lig'deki mücadelesine 22 Ağustos'ta yeni yükselen Hull City'yi ağırlayarak başlayacak. Bu, hazırlık döneminin ardından takımın ilk resmi sınavı olacak; teknik ekip, gerçek rekabet ortamına girmeden önce Milan karşılaşmasının ortaya koyduğu derslerden yararlanmayı arzuluyor.