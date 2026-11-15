Milan'ın Comotto ve Camarda'sına Serie A'dan talipler: Genoa ile iki Milanlı yeteneğin menajeri arasında temas

"Modric ve Rabiot'ya rağmen daha fazla oynamak istiyorum. Hırslı bir gencim ve önümüzdeki aylarda daha fazla süre almayı bekliyorum. Geri kalan her şeye daha sonra bakacağız." Bu sözler Christian Comotto'ya ait. 2008 doğumlu orta saha oyuncusu, bu sezon yalnızca 18 dakika forma giydi. Gelişmek için deneyim kazanması gereken bir yetenek için az, hem de çok az.

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Önünde Modric gibi bir efsane ve Rabiot gibi bir şampiyon varken beklentiler pek umut verici değil. Bu nedenle orta saha oyuncusunun menajerleriyle Milan'ın transfer yetkilileri çok yakında bir araya gelecek. Masadaki somut seçenek, ocak ayında daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi. Bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek çünkü Milan, oyuncunun kontrolünü kaybetmeyi aklından bile geçirmiyor.

La Gazzetta Regionale'nin aktardıkları doğrulanıyor: Genoa, ocak ayındaki transfer döneminin açılması öncesinde görüşmelere başlamak için 2008 doğumlu oyuncunun menajeriyle birkaç kez temasa geçti. Genoa ise transferi satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak tamamlamak istemiyor; anlaşmaya kendi lehine bir satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor. Comotto ile Parma, Monza ve birkaç Serie B kulübü de ilgileniyor.

İki Milanlı genç yeteneğin menajeri Riso, Genoa ile Camarda hakkında da görüştü. Ancak Ligurya ekibinin bu mevkide zaten Osmajic ve Colombo'ya sahip olması nedeniyle bu seçenek şu an için ön planda değil. Francesco ile Pisa, Benevento, Catanzaro ve Empoli'nin yanı sıra birkaç yabancı kulüp de ilgileniyor. Kesin olan, forma şansı bulmak ve gol atmak için kiralık olarak ayrılacağı.