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Milan, 60. dakikaya kadar galibiyetin tadını çıkaran Olympiacos deplasmanında dört gollük bir gösteriye imza attı. Amorim, Musah ve Pulisic'i oyuna alarak takımı toparladı ancak sahneye sürpriz bir isim çıktı: İngiliz Hutchinson. Ev sahibi ekip 2-0 öndeyken 2003 doğumlu oyuncu, rakiplerini birer birer geçip köşeye yaptığı tehlikeli vuruşla golü buldu: Bu, kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golüydü.

Hutchinson, golünün ardından ev sahibi ekibin bıraktığı geniş alanlarda durdurulamaz hâle geldi: Önce Cisse'nin golünü hazırlayan dahiyane pası verdi, ardından Pulisic'in golle sonuçlanan vuruşuna adrese teslim bir ortayla katkı sağladı.

Bir gol ve iki asistle Hutchinson, en değerli anıları arasına koyacağı bir gece yaşadı. Milan ise ona teşekkür ederken hesap yapmaya başladı: Nottingham Forrest'a kiralama için 4 milyon avro ödedikten sonra şimdi 50 milyon avroya yakın bir bedelle satın alma opsiyonunu kullanabilir.