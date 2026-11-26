Kendinden bahsetmedi, kişisel zafer peşinde koşmadı, tüm övgüyü oyuncularına bıraktı. Milan'ın teknik direktörü Rúben Amorim, Yunanistan'da Olympiakos'u 4-2 yendikleri heyecan dolu maçın ardından basın toplantısında işte böyle bir görüntü çizdi. Kırmızı-Siyahlılar bu çılgın gecede pes etmeyi bilmeyen bir takım olduğunu kanıtladı.

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Amorim, Milan'ın iki gollük dezavantajı büyük bir galibiyete çevirdiği karşılaşmanın ardından yaptığı maç sonu açıklamalarda, başarıyı kendisine ya da yaptığı değişikliklere mal etmeyi reddetti ve bunu açıkça dile getirdi: "Omari Hutchinson maçın gidişatını benden daha fazla değiştirdi."

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "Maçın gidişatını ben değiştirmedim. Ramos ağrı nedeniyle oyundan çıktı ve oyuncu değişikliği doğal bir hamleydi. İkinci yarıda Olympiakos çok agresifti, bunu yapabileceklerini biliyorduk ama daha fazla zorlanacaklarını düşünmüştük. Maçı daha iyi okumamız gerekiyor. Her şey maçın seyrinin değişmesine katkı sağlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın gidişatını değiştiren ilk goldü. 4-2'lik skor harika. Bence oyuncular ve teknik ekip galibiyete inandı, herkese minnettarım. Bugün daha fazlasını ortaya koyabileceğimizi ve herkese ihtiyacımız olduğunu gösterdik ama ruh var."

Amorim'e geçen yaz transfer döneminde Hutchinson'ın transferi için ısrar edenin kendisi olup olmadığı soruldu, o da net bir yanıt verdi: "Kulüpte bir adım attığımızda hepimiz hemfikir oluruz. İçimizden biri bir oyuncu konusunda farklı düşünürse başka bir seçeneğe yöneliriz. Bir oyuncu aramıza katılıyorsa bu, herkesin ona inandığı içindir. Bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı."

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Ve ekledi: "Bazen yeteneğini fark etmek kolay oluyor. Nottingham'da zor bir sezon geçirdi ama Ipswich'te parladı. Dar alanlarda çok güçlü, büyük bir potansiyeli var, özellikle de Milan formasıyla. Topla o hareketleri sık sık yapabilir."

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Artık övgülere alışması gerektiği söylendiğinde ise kendinden emin bir gülümsemeyle karşılık verdi: "Hayır, onlara asla alışmayacağım. Her şeye hazırım, bir sonraki maçı kazanmamız gerektiğini biliyorum."

Amorim ayrıca savunma oyuncusu Fikayo Tomori'den ve sunabileceği güvencelerden de bahsetti: "Bence her oyuncuyu ilk 11 oyuncusu olarak görebiliriz. Bugün hıza sahip ve bu çok önemli, ayrıca tecrübesi de var. Sahaya çıktığında görevini en iyi şekilde yerine getiriyor."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşı önemli değil; çok gelişebilir ve stoper olarak oynamaya uyum sağlayabilir. Sezon başına kıyasla fikrimi değiştirdim ve bundan dolayı minnettarım. Bu tür durumlar takımın sezonunun seyrini değiştirir, bundan memnunum. Bir sakatlıktan döndü, bugün zihinsel olarak da hazırdı ve karakterini gösterdi. Büyük bir tecrübesi var, bunun için sağlık ekibine minnettarım."

Olympiakos oyuncusu Moreira'nın son dakikalarda attığı golün ardından yaptığı sevinç konusunda ise Amorim net ve sakindi: "Bu bir daha yaşanmayacak. Moreira oynayan genç bir oyuncu ama olgunlaşması gerekiyor. Biri bunu bizim taraftarlarımızın önünde yapsa hoşnut olmayacağımızı biliyoruz. Bu benim sorumluluğum ama bunu kötü niyetle yapmadı. Özür dilerim ama bunu kötü niyetle yapmadı."

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Amorim bu sözlerle Atina'daki çılgın geceyi kapattı. Bu, Milan'ın ruha, karaktere ve her maçı çevirebilecek yedeklere sahip olduğunu, teknik direktörün de oyuncularını nasıl koruyacağını ve hak edene hakkını vermeyi çok iyi bildiğini kanıtladığı bir geceydi.