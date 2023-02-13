Saha kenarında oldukça sert görünen İtalyan menajer, centilmenlikten asla ödün vermiyor.

NE OLDU? İkili, İtalya Serie A'da uzun süre rakip olarak kozlarını paylaştılar ve Salı günü AC Milan, Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Tottenham'ı konuk ettiğinde tekrar bir araya gelecekler.

Aralarındaki sayısız maça rağmen Pioli, Inter'in eski patronu Conte'nin kendisini AC Milan'ın 2021-22 Serie A şampiyonluğunu tebrik eden birkaç menajerden birisi olduğunu açıkladı.

Ve aralarında olan ortak saygı kavramının altını çizdi.

Pioli, düzenlediği basın toplantısında, "Maçlara iyi hazırlanan çok iyi bir teknik direktör" dedi Conte için ve şunları ekledi:

"İngiliz futbolunun özellikleri, temposu, fizikselliği ve kalitesini taşıyor.

"Zor bir meydan okuma, ama Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçı için elimizden geleni yapacağız.

"Conte harika bir teknik direktör ve beni, Milan'la şampiyon olduktan sonra arayarak tebrik eden birkaç meslektaşımdan biriydi. Çok hoşuma gitti."

Böylece Pioli, yaptığı açıklamayla Conte'nin hırçın görüntüsüne rağmen ne kadar centilmen bir hoca olduğunu gösterdi ve onun, yumuşak tarafını gözler önüne serdi.

BÜYÜK RESİM: Pioli, Milan'ı geçen sezon 11 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşırken Rossoneri, yılın başından bu yana yedi lig maçında sadece iki galibiyet alarak Serie A'da kötü bir görüntü çiziyor.

Conte'nin takımı ise Cumartesi günü Leicester'a karşı 4-1'lik ezici bir mağlubiyet aldı ve onlar da tıpkı Milan gibi kötü bir dönemden geçiriyor ve Premier Lig'de maç fazlasıyla beşinci sırada yer alıyorlar.

Milan ile Tottenham arasında oynanacak olan Şampiyonla Ligi maçı, iki takım için de çok önemli, çünkü kazanan takıma toparlanma imkanı sağlayabilir.

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SIRADA NE VAR? Hafta ortasında iki takımın buluşmasının ardından Milan, Cumartesi günü Monza deplasmanına çıkarken Spurs, bir gün sonra West Ham'ı konuk edecek.