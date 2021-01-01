Milan ile anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu Manchester United'ın takibinde

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Manchester United da devreye girdi

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Milan eşleşmesi sayesinde transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu yakından izleme fırsatı bulacak.

İngiliz Express Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United dahil birçok Avrupa devinin göz hapsinde bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar'da 10 numara pozisyonunda Bruno Fernandes olmasına rağmen Hakan'ın serbest oyuncu olması İngiliz ekibinin ilgisini çekiyor.

Haberde ayrca stil olarak Fernandes'e benzetilen Hakan Çalhanğlu'nun Portekizli yıldız için müthiş bir alternatif olacağına da yer verildi.

Milan ile görüşme yapmıştı

İtalyan kulübü ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, kulüp yetkilileriyle bir araya gelmişti. Kulübün yıllık 4 milyon euro teklif ettiği Hakan için menajeri 5,5 milyon euro'da diretiyordu. Henüz anlaşma sağlanamayan Hakan için birçok kulüp devrede...

2017 yılında Leverkusen'den 23.30 milyon euro'ya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla sahaya çıktığı 29 maçta 6 gol, 11 asist ile oynadı.

A Milli Takım formasını da giyen Hakan, Milan formasıyla tüm kariyerinde 158 maçta 29 gol ve 47 asistlik bir performans gösterdi.