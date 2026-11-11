Milan: Ibrahimovic, Milano'da Theo Hernandez ile görüştü. Görüşmeye dair neler ortaya çıktı?

Milano'da iki eski dostun buluşması. Ibrahimovic, Milano'da Theo Hernandez ve ailesiyle bir araya geldi. İkilinin bağı, 2020 ile 2022 yılları arasında Milan'da birlikte geçirdikleri döneme dayanıyor. Soyunma odasında ve sahada önemli bir ikili oluşturan Ibrahimovic ile Theo, Milan'ı 2021-2022 Serie A şampiyonluğuna taşıyan süreci birlikte yaşadı. Fransız oyuncu, İsveçli futbolcuyla ilişkisinin çok yakın olduğunu defalarca anlatmış; eşi Zoe ile birlikte Milan'ın ve Milano'nun kalbinde özel bir yeri olduğunu da birçok kez söylemişti.

Şu an için olası bir transfer görüşmesine ya da Theo'nun Milan'a dönüşüne ilişkin somut bir işaret yok. Bu buluşma, en azından şimdilik, Milan'ın yakın tarihindeki önemli bir dönemin iki kahramanı arasında karşılıklı sevgi ve saygının bir göstergesi gibi görünüyor.

Ancak Fransız oyuncu, son haftalarda sosyal medyada Milan'a duyduğu sevgiyi bir kez daha gösterdi. Kim bilir, Amorim ve Cardinale izin verirse bu geleceğe yönelik bir işaret olabilir.