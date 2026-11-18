Omari Hutchinson, Milan'da kalmak istediğini açıkça söyledi: "Milan'da kalmak mı? Hayalim bu. Bu sezonun ardından bonservisimin alınmasını umuyorum. Kendimi burada uzun süre daha oynarken görüyorum..."

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Milan'ın takım arkadaşı Koni De Winter ile birlikte taraftarlarla buluşması için düzenlediği etkinlikte İngiliz-Jamaikalı kanat oyuncusu, hem takımın hem de kendisinin durumunu değerlendirdi. RedHill doğumlu 2003'lü oyuncunun hedefleri büyük: Takım olarak Serie A şampiyonluğunu, kişisel olarak da Milan'da kalmayı hedeflediğini söyledi.

Hutichinson, geçen yaz transfer döneminin son günlerinde, nüfuzlu Brezilyalı menajer Giuliano Bertolucci'nin yürüttüğü operasyonla Nottingham Forest'tan yaklaşık 4 milyon avro bedelle kiralık olarak Milano'ya gelmişti.

Hutchinson ve dolayısıyla Miilan için sorun, Nottingham Forest ile üzerinde anlaşılan bedel: 50 milyon avro. Çok büyük bir miktar; Arsenal ve Chelsea'nin eski oyuncusu, bu parayı hak ettiğini göstermeli.

Şu ana kadarki sezonu olumlu sayılabilir: Serie A'da yedi maçta bir golü, Avrupa Ligi'nde ise dört maçı var. Amorim ona değer veriyor ve gelişiminde bir sonraki adımı atması için kendisiyle bireysel olarak yoğun biçimde çalışıyor.

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Portekizli teknik direktör, Hutchinson için şüphesiz güçlü ve güvenilir bir destek. Hutchinson'ın ise Milan'da kalmayı hak etmek için artık daha fazlasını yapması gerekiyor.