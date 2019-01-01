Milan, Higuain yerine Piatek'i transfer ediyor: Polonyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçiyor

Genoa yaz aylarında 4.5 milyon euro'ya transfer ettiği Polonyalı golcüyü 6 ay sonra 35 milyon euro'ya satıyor.

Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye transfer olacak olması nedeniyle forvet arayışlarına girişen Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna katıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Polonyalı golcü, Milan için sağlık kontrolünden geçmek için Milano'ya geldi ve hastane girişinde görüntülendi.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Milan'ın bu transfer için Genoa'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Piatek, 2018 Temmuz ayında 4.5 milyon euro'ya transfer olduğu Genoa'da 21 maçta 19 kez gol sevinci yaşamıştı.