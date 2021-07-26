Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’le anlaşmasının ardından milli oyuncunun yerini doldurmak isteyen Milan, Alman yıldızı gündemine aldı.

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’le anlaşmasının ardından milli oyuncunun yerini doldurmak isteyen Milan, Alman yıldızı gündemine aldı.

Milan, kulüple olan sözleşmesi sona erdikten sonra ezeli rakibi Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun yerini doldurmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’den Brahim Diaz’ı yeniden kiraladığını açıklayan İtalyan devi, hücumda yaratıcılık getirecek bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, milli oyuncunun alternatifini Almanya’da buldu.

Milan, Dortmund’lu ismi istiyor

La Gazzetta dello Sport ’un haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun yerini Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt ile doldurmak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonda Alman ekibinin formasını düzenli olarak giyemeyen oyuncu, transfer olmaya sıcak bakıyor.

Habere göre Milan, Alman oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. 5 milyon euro bedelle Brandt’ı kiralamayı hedefleyen Serie A temsilcisi, anlaşmaya 22 milyon euro da satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Brandt’in adı, geçtiğimiz günlerde bir diğer İtalyan ekibi Lazio ile de anılmıştı.

Sancho’nun Manchester United’a transfer olmasından dolayı daha fazla süre alması beklenen Brandt, buna karşın transfer olmaya daha olumlu yaklaşıyor.

Brandt geçen sezon neler yapmıştı?

Borussia Dortmund formasını tüm kulvarlarda 45 kez terleten Julian Brandt, bu maçların yalnızca 22’sine ilk 11’de başlamıştı. Alman yıldız, bu karşılaşmalarda dört gol iki asistlik bir performansa imza atmıştı.

Ayrıca Brandt, Joachim Löw’ün Euro 2020 kadrosunda da kendisine yer bulamamıştı.

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