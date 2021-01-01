Milan, Hakan Çalhanoğlu, Donnarumma ve Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme uzatacak

CEO Ivan Gazidis, Çalhanoğlu ve Donnarumma'nın Milan için önemini vurgularken Zlatan Ibrahimovic'e de yeni bir meydan okuma sundu.

Milan'ın hedefi Hakan Çalhanoğlu, Gianluigi Donnarumma ve 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'i takımda tutmak.

TMW'de yer alan habere göre; CEO Ivan Gazidis, SkySport'ta yaptığı açıklamada sözleşmeleri yaz ayında bitecek olan 3 oyuncuyla da yola devam etmek istediklerini söyledi.

"Donnarumma ve Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da kalmalarını istiyoruz. Onlar bizim için çok önemli. Mümkün olan her şeyi yapacağız."

Zlatan, Milan için kendinden emin olmak istiyor

İtalyan devi 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic ile de sözleşme uzatmak istiyor ancak görüşmeler henüz başlamadı.

Ivan Gazidis İsveçli yıldızın kulüpte kalmasını istediklerini söyledi. Fakat TMW'de yer alan habere göre, Zlatan Ibrahimovic fiziksel olarak kendisinden emin olmak istediği için acele etmek istemiyor. Görüşmeler Ibrahimovic'in zihinsel ve fiziksel durumunu değerlendirmesinin ardından baharda başlayacak.

CEO Ivan Gazidis, "Ibra için kariyerinin en güzel ve romantik mücadelesi. Milan ile bir geçmişi var, bu kulüp onu özel bir şekilde heyecanlandırıyor. Kulübün heyecanını hissedin, yarın emekli olabilirdi ancak bu meydan okuma onun için çok özel." diyerek Zlatan'ın mücadeleci karakterine dikkat çekti.

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma'nın Milan ile sözleşmeleri 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

Milan, Serie A'da yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.