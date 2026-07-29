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Grafica CM Goncalo Ramos Milan 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

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Milan, Gonçalo Ramos ve Leao Avustralya’ya geliyor: Perth ile hazırlık maçı iptal edildi

AC Milan

Leao ve Ramos, AC Milan ile hazırlıklara başlayacakları Perth’e ulaştı.

Yerel saatle sabah 08.00 sularında Milan teknik direktörü Ruben Amorim, Milan'ın yeni 9 numarası Gonçalo Ramos'u karşılayabildi. Forvetle birlikte Rafa Leao da Perth'e geldi; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın güçlü ilgisiyle takımdan ayrılma ihtimalinin merkezinde yer alan oyuncu, hazırlıklara ise tam da Avustralya şehrinde başlayacak. 

Ev sahibi Perth Glory ile oynanacak hazırlık maçı iptal edilirken, bir sonraki karşılaşma 5 Ağustos saat 13.00'te Inter'e karşı oynanacak derbi olacak; çünkü Sky'a göre Avustralya ekibinin maçı oynayabilecek asgari oyuncu sayısı yoktu.

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