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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Milan, Gimenez’in sözlerine kulak ver: "Her şey menajerimin elinde; Dünya Kupası’nda olduğum sürece geleceğim hakkında konuşmamak konusunda anlaştık"

AC Milan
Transfers

Santiago Gimenez, Meksika milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ettiği sürece geleceğini düşünmeme konusunda menajeriyle bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Santiago Gimenez, ev sahibi takımın 3-0 kazandığı Meksika-Çek Cumhuriyeti maçında da yedek kulübesinden maça başladı. Milan'ın kadrosunda yer alan Meksikalı forvet, TV Azteca'ya verdiği röportajda geleceği hakkında da konuştu: "Yaptığımız anlaşma, her şeyi menajerimin ellerine bırakmak ve en azından milli takımda olduğum sürece bana hiçbir şeyden bahsetmemekti. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz, ancak anlaşma buydu: Dünya Kupası süresince bu konuyu gündeme getirmemek. Şu an için bu olasılık uykularımı kaçırmıyor. Tamamen Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayım. Bunlar hayatta çok nadir yaşanan şeyler, en fazla altı kez, bugün gördüğümüz gibi. Ancak bunların eşsiz anlar olduğuna inanıyorum, bunlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum ve benim kontrolümde bile olmayan şeylerle dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Her şeyi Tanrı’nın ellerine bırakmak istediğimi hissediyorum, ben sadece yapmam gereken şeye odaklanıyorum, o kadar.”

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