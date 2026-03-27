Goal.com
Canlı
Çeviri:

Milan, Gabbia bir kenara, Leao ise Portekiz'de: Napoli maçı öncesinde sızan bilgiler

AC Milan

Milan, 6 Nisan'da Napoli ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam ediyor: Gabbia ve Leao'nun forma giymesi büyük bir soru işareti

Milli takım maçları nedeniyle Allegri birçok oyuncusundan mahrum kaldı. Bu sabah Rossoneri, 6 Nisan’da Napoli ile oynayacakları hayati öneme sahip maça hazırlıklarını sürdürmek üzere Milanello’da bir araya geldi. Livornolu teknik direktör, milli takımlarına çağrılmayan Gimenez, Nkunku ve Fullkrug'un kondisyonlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Salı günü Loftus-Cheek takım antrenmanlarına geri döndü: İngiliz orta saha oyuncusu, Maradona'da Conte'nin takımına karşı oynanacak maçın kadrosuna geri dönecek.


Mart başında kasık fıtığı ameliyatı geçiren Matteo Gabbia, bugün de ayrı antrenman yaptı: Şu anki durumuna bakıldığında, hem Scudetto hem de Şampiyonlar Ligi açısından kritik öneme sahip Napoli maçına yetişmesi zor görünüyor. Leao, adduktor kasındaki ağrının yeniden alevlenmesi üzerine şu anda Portekiz'de sağlık kontrolünden geçiyor ve önümüzdeki hafta Milano'ya dönmeden önce orada iyileşme sürecine devam edecek. Portekizli oyuncu için de 6 Nisan'daki maçla ilgili olumlu sinyaller gelmiyor.

