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Milan Futuro, Premier League International Cup U21'de ilk maçındaki başarısını tekrarlayamadı. Navarro yönetiminde Everton'ı ilk maçta 2-1 yenen Milan'ın genç oyuncuları, B Grubu'nun 2. haftasında Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu.

Milan'ın resmî internet sitesinde maç şöyle anlatıldı: "7. dakikada O. Kyeremeh'in yerden şutunu Bouyer kontrol etti. 10. dakikada Sala'nın uzaktan falsolu şutunu Hilson kurtardı. 22. dakikada Stoke City öne geçti: Nixon topu içeri çevirdi, O. Kyeremeh sağ ayağıyla

topu ağlara gönderdi

. 25. dakikada Balentien hızlandı ancak Hilson onu durdurdu. 29. dakikada Enabulele şansını denedi, sonuç alamadı. 30. dakikada Milan'ın hatasının ardından Enabulele yine gole yaklaştı. 31. dakikada İngiliz ekibi farkı ikiye çıkardı: Topu alan Pinder, sol ayağıyla uzak köşeyi buldu. 33. dakikada Pandolfi'nin kullandığı serbest vuruş sonuç vermedi. 34. dakikada Hilson, Plazzotta'nın şutunda müthiş bir kurtarış yaptı, ardından Pandolfi'ye de geçit vermedi. 43. dakikada Bouyer, O. Kyeremeh'i durdurdu. İlk yarı 2-0 sona erdi.

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53. dakikada Cappelletti'nin ortasına Sala vurdu, Hilson topu beklediği yerde kontrol etti. 63. dakikada ceza sahası çizgisi yakınlarından şut çeken Guernier'nin hafifçe yön değiştiren topu dışarı çıktı. 66. dakikada Idrissi, Hilson'ı bir kez daha kurtarışa zorladı. 67. dakikada dar alandaki hızlı bir organizasyonun ardından Perera da tehlike yarattı. 73. dakikada Bouyer, O. Kyeremeh'e karşı dikkatliydi. 79. dakikada Milan Futuro farkı bire indirerek maça yeniden ortak oldu: Balentien, bireysel becerisini konuşturduğu pozisyonda ceza sahası içinden çapraz bir vuruşla Hilson'ı mağlup etti. Uzatma dakikalarında Bonomi iki fırsattan yararlanamadı. Son anlarda umut, Pandolfi'nin serbest vuruşuydu ancak Hilson hazırlıksız yakalanmadı. Stoke City U21-Milan Futuro 2-1".

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MAÇ KÜNYESİ

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

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STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (ikinci yarı 30. dakikada Agina), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (ikinci yarı 1. dakikada Fearn), Pinder (ikinci yarı 44. dakikada Alcock); O. Kyeremeh (ikinci yarı 44. dakikada Bradbury). Yedekler: Clothier; Collins; Midwood. Teknik direktör: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (ikinci yarı 30. dakikada Bonomi), Cissé, Pagliei (ikinci yarı 40. dakikada Zukić), Borsani (ikinci yarı 19. dakikada Perera); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (ikinci yarı 19. dakikada Idrissi), Guernier; Balentien. Yedekler: Pantelin; Colombo; Borsa. Teknik direktör: Navarro.

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Hakem: Carl Baker (İngiltere).

Goller: 22. dakikada O. Kyeremeh (SC), 31. dakikada Pinder (SC), ikinci yarı 34. dakikada Balentien (MF).

Sarı kartlar: 44. dakikada Sala (MF), 47. dakikada Anderson (SC), ikinci yarı 11. dakikada Plazzotta (MF).