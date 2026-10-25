Milan Futuro'ya ağır darbe: Club Milano, sayısal olarak eksik oynarken 91. dakikada beraberliği yakaladı. A takımda bulunan altı oyuncunun yokluğu hissedildi

Milan Futuro, ikinci yarının neredeyse tamamını sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Club Milano ile 1-1 berabere kaldı. Navarro'nun öğrencileri için hayal kırıklığı yaratan bu beraberlikte Conti'nin golü 91. dakikada geldi. Alman panzeri Asanji, ilk yarıda attığı golle AC Milan'a umut vermiş ve bireysel olarak çok iyi bir dönemden geçtiğini göstermişti.





Maçın gidişatında çok sayıda oyuncunun yokluğu da etkili oldu. AC Milan'ın ikinci takımından tam altı oyuncu (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos ve Menon), Ruben Amorim tarafından bu akşam Udinese'ye karşı oynanacak maç için kadroya çağrıldı.





Bu beraberlikle Milan Futuro, iki maç eksiğine rağmen puan tablosunun sol tarafında kaldı ancak play-off bölgesine yaklaşma fırsatını kaçırdı.





Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. Yedekler: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Teknik direktör: Sergio Navarro