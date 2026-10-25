24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Çeviri:

Milan Futuro'ya ağır darbe: Club Milano, sayısal olarak eksik oynarken 91. dakikada beraberliği yakaladı. A takımda bulunan altı oyuncunun yokluğu hissedildi

AC Milan

Milan Futuro son bölümde hayal kırıklığı yaşadı: Club Milano maçının özeti

Milan Futuro, ikinci yarının neredeyse tamamını sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Club Milano ile 1-1 berabere kaldı. Navarro'nun öğrencileri için hayal kırıklığı yaratan bu beraberlikte Conti'nin golü 91. dakikada geldi. Alman panzeri Asanji, ilk yarıda attığı golle AC Milan'a umut vermiş ve bireysel olarak çok iyi bir dönemden geçtiğini göstermişti.


Maçın gidişatında çok sayıda  oyuncunun yokluğu da etkili oldu. AC Milan'ın ikinci takımından tam altı oyuncu (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos ve Menon), Ruben Amorim tarafından bu akşam Udinese'ye karşı oynanacak maç için kadroya çağrıldı.


Bu beraberlikle Milan Futuro, iki maç eksiğine rağmen puan tablosunun sol tarafında kaldı ancak play-off bölgesine yaklaşma fırsatını kaçırdı.


Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. Yedekler: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Teknik direktör: Sergio Navarro

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin