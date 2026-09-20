Milan Futuro, Villa Valle deplasmanında geri dönüşe imza atarak kazandı: öne çıkan isim Ossola oldu

Navarro yönetimindeki Milan Futuro hemen toparlandı. Villa Valle’nin öne geçme golünü yemesinin ardından Ossola, ilk yarının sonlarına doğru şık bir aşırtma vuruşla bir kez daha ağları buldu: Kaptanlık pazubandını taşıyan Milan’ın 10 numarası, sezonun bu başlangıcında takımın en önemli artısı olduğunu gösteriyor. Galibiyete imzasını atan isim ise uzatma dakikalarının 4. dakikasında doğru köşeyi bulan yetenekli Pandolfi oldu. 2008 doğumlu oyuncu, Milan’ın ikinci takımının gelişim sürecine değer katabilecek en ilgi çekici futbolcular arasında kesinlikle yer alıyor.