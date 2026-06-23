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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan Futuro, resmi açıklama: İşte Birmingham City'den transfer edilen İngiliz kanat oyuncusu Guernier

AC Milan
Transfers

Aurelien Guernier, Milan’ın yeni futbolcusu oldu: artık resmiyet kazandı. İlk etapta Milan Futuro projesinin bir parçası olacak.

Aurelien Guernier, Milan’ın yeni futbolcusu oldu: artık resmiyet kazandı. İlk etapta Milan Futuro projesinin bir parçası olacak. İşte 2007 doğumlu İngiliz ofansif kanat oyuncusu hakkında Rossoneri kulübünün yaptığı açıklama:


 "AC Milan, genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine adanmış Milan Futuro Projesi'nin bir parçası olacak Aurelien Guernier ile sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar. 2007 doğumlu forvet, daha önce Birmingham City FC'de forma giymişti ve şimdi de Rossoneri'nin renklerine bağlanmayı tercih etti."

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