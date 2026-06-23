Milan Futuro, Oddo sözleşmesini feshetti: Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor; yeni teknik direktörü kim seçecek, işte o isim

Milan Futuro değişiyor; Oddo, önümüzdeki saatler içinde Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulübün ikinci takımıyla olan sözleşmesini sonlandıracak. Oddo yönetimindeki takım, ligi dördüncü sırada tamamladı ve ardından Chievo Verona’ya karşı oynadığı play-off yarı finalini kaybetti. Eski Pescara teknik direktörü hemen yeniden işe başlamaya hazır; ancak bu, Serie D'de olmayacak ve tercihen sezon başından itibaren bir takımın başına geçmek istiyor, zira daha önce sık sık sezon ortasında göreve gelmişti. Hedefi, bir Serie B kulübünden ya da alternatif olarak bir Serie C kulübünden teklif beklemek.





Artık kulüp yapısı netleştiğine göre, B takımı da önümüzdeki Serie D şampiyonasında takımı yönetecek yeni bir teknik direktör atayabilecek.

Yeni teknik direktör, Jovan Kirovski ve Vincenzo Vergine ikilisi tarafından seçilecek; Kirovski, B takımına odaklanmaya devam ederken, Vergine ise Rossoneri altyapısındaki diğer takımların genç oyuncularıyla ilgilenecek.







