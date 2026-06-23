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grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato

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Milan Futuro, Oddo sözleşmesini feshetti: Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor; yeni teknik direktörü kim seçecek, işte o isim

AC Milan
Transfers

Milan Futuro, teknik direktörlük koltuğunda dönüm noktası: Oddo ayrılıyor, yeni teknik direktör aranıyor

Milan Futuro değişiyor; Oddo, önümüzdeki saatler içinde Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulübün ikinci takımıyla olan sözleşmesini sonlandıracak. Oddo yönetimindeki takım, ligi dördüncü sırada tamamladı ve ardından Chievo Verona’ya karşı oynadığı play-off yarı finalini kaybetti. Eski Pescara teknik direktörü hemen yeniden işe başlamaya hazır; ancak bu, Serie D'de olmayacak ve tercihen sezon başından itibaren bir takımın başına geçmek istiyor, zira daha önce sık sık sezon ortasında göreve gelmişti. Hedefi, bir Serie B kulübünden ya da alternatif olarak bir Serie C kulübünden teklif beklemek.


Artık kulüp yapısı netleştiğine göre, B takımı da önümüzdeki Serie D şampiyonasında takımı yönetecek yeni bir teknik direktör atayabilecek.
Yeni teknik direktör, Jovan Kirovski ve Vincenzo Vergine ikilisi tarafından seçilecek; Kirovski, B takımına odaklanmaya devam ederken, Vergine ise Rossoneri altyapısındaki diğer takımların genç oyuncularıyla ilgilenecek.



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