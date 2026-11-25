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“Milan'ın genç yeteneklerinin gelişimi yeni bir meydan okumayla sürüyor: Milan Futuro bu sezon Premier League International Cup U21'e katılacak. Kulübün projesine uluslararası düzeyde önemli bir deneyim ekleniyor: Milan Futuro, Avrupa'nın en iyi genç takımlarıyla karşılaşacak. Kulüp, turnuvaya ilk kez katılmaktan büyük memnuniyet duyuyor ve genç yeteneklerin gelişiminin bu tür yeni adımlardan geçtiğine inanıyor. Premier League tarafından düzenlenen turnuva 10. kez gerçekleştiriliyor. 2025/26 finalinde Borussia Dortmund'un U21 takımı Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu.”

Milan, bu açıklamayla Premier League tarafından düzenlenen ve U23 takımlarına yönelik Premier League International Cup U21'e katılacağını duyurmuştu. Turnuvanın şampiyonlar listesinde önemli kulüpler yer alıyor: Manchester City, Villareal, Porto, Bayern Münih, Crystal Palace, Nottingham Forrest ve son olarak Borussia Dortmund.

Football Association tarafından düzenlenen turnuva yalnızca U21 oyuncularına açık. Katılan takımlar, aynı anda yaş sınırını aşan en fazla üç oyuncu ile yaş sınırını aşan bir kaleciyi sahaya sürebiliyor.

Turnuvaya toplam 32 takım katılıyor: Milan Futuro'nun da aralarında bulunduğu Avrupa'dan 16 takım ve İngiltere'den 16 takım. Sekizer takımlı grupların her birinde dört İngiliz ve dört Avrupa takımı bulunuyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar doğrudan bir sonraki aşamaya yükseliyor. Ardından yarı finaller ve final oynanıyor. Tüm karşılaşmalar İngiltere'de, turnuvaya katılan İngiliz takımlarının statlarında yapılacak. Football Association organizasyon, seyahat ve takımların tüm konaklama düzenlemeleriyle ilgileniyor.

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Milan'ın

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23 yaş altı

takımı, Serie D'nin B Grubu'nda bir

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maç

eksiğiyle zirveyi hedeflerken yarın akşam İtalya saatiyle 20.00'de İngiltere'de ikinci maçına çıkacak. Takım, eylül başında Everton deplasmanında, Goodison Park'taki ilk maçını 2-3 kazanmıştı. Sıradaki rakibi Stoke City olacak. Karşılaşma bet365 Stadium'da oynanacak. Stoke City, Borussia Moenchengladbach ve Nordsjaelland karşısında aldığı iki 2-0'lık yenilginin ardından toparlanmak istiyor. Maç, Milan'ın resmî uygulamasından canlı izlenebilecek.

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Takım İngiltere'ye ulaştı ancak Amorim'in Olympiacos'la oynanacak Avrupa Ligi maçı için A takıma çağırdığı Ossola ve Vladimirov gibi iki önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Milan'ın sonraki rakipleri aralıkta Tottenham, ocakta ise Manchester City olacak.