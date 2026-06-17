Milan Futuro, Birmingham’dan İngiliz yetenek Guernier’i kadrosuna kattı: önümüzdeki 48 saat içinde sağlık muayeneleri yapılacak

Anlaşma tamamlandı. Önümüzdeki Serie D şampiyonasına katılacak olan Milan Futuro, Birmingham’dan 2007 doğumlu İngiliz kanat oyuncusu Aurelien Guernier’in transferini tamamladı. Jovan Kirovski’nin isteğiyle gerçekleştirilen bu transfer kapsamında, oyuncunun yarın Milano’ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmelerini imzalaması bekleniyor.





Sol kanat oyuncusu olan ve gerektiğinde ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Guernier, bu yıl Premier League U18'de 7 maçta forma giyip 2 asist yaparken, Premier League 2'de ise 15 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.