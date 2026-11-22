Milan, yalnızca bir devre iyi oynayan Frosinone'ye beş gol atarak farklı ve ikna edici bir galibiyet aldı. Rabiot'nun sürüklediği Milan, doğrudan rakiplerinin galibiyetlerine yanıt verdi.

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MILAN

Maignan 6: Rutin bir maç çıkarıyor, Masini'nin gol getiren son dokunuşunda yapabileceği pek bir şey yok.

Gila 6,5: İlk yarıda Kvernadze'nin yaptığı koşular ona epey sorun çıkarıyor; bunlara karşılık vermekte çok zorlanıyor. Gürcü kanat oyuncusuna giderek alışıyor ve sonunda hücumdaki etkisini tamamen ortadan kaldırıyor. General.

De Winter 6: Masini'nin golle sonuçlanan ikinci dokunuşunda hem pozisyonu okuma hem de yer tutma hatası açık. Sezonun bu ilk bölümünde sürekli forma giyen Belçikalı savunmacı, hemen toparlanıp her hamleye özgüvenle karşılık veriyor.

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Diawara 6,5: Carrara mermeri kadar sağlam olan genç Fransız savunmacı, Milan'ın bu sezonki en güzel sürprizlerinden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her zaman doğru yerde duruyor ve Frosinone forvetlerinin hızından fazla etkilenmiyor. Maçtan maça gelişimini sürdürüyor. (70'te oyuna giren Pavlovic 6: Amorim, sakatlık nedeniyle 12 gün sahalardan uzak kalmasının ardından ona önemli süreler vermek istiyor)

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Bartesaghi 5,5: Doğrudan rakibi Ghedjemis sürekli bire bir mücadele arayarak işini zorlaştırıyor. Milan'ın altyapı oyuncusu ise fazla savunmasız kalıyor ve Pulisic'e yapabileceği basit bir asisti de kaçırıyor. Kararsız. (46'da oyuna giren Jashari 7: Milan formasıyla ilk golünü büyük bir hırsla atıyor. Frosinone'nin ateşini söndürdüğü için Milan adına gecenin kuşkusuz en önemli golü bu. Belirleyici)

Musah 6,5: Modric'in oyunu yönlendirmesi ve Rabiot'nun gol getiren koşuları için alan ve zaman yaratma konusunda çok büyük iş çıkarıyor. Mücadele eden ve oyunu yöneten bir orta saha oyuncusu; ikinci yarının başında sol bek rolüne de uyum sağlıyor. Güvenilir. (70'te oyuna giren Estupinan 6: Görevini düzenli biçimde yerine getiriyor)

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Modric 7: Milan'ın ilk golünde Rabiot'yu açık alana çıkaran dikine pası tek başına bilet parasına değer. Üstelik performansında bundan çok daha fazlası var: Savunmanın önünde kusursuz bir kalkan, attığı her uzun pas İsviçre saati kadar isabetli. Usta.

Rabiot 7,5: Uzun adımlarla hızlandığında Frosinone savunmacılarının yapabileceği tek şey dua etmek. İlk golün yüzde 90'ı onun eseri; Ramos ve Jashari'ye iki kusursuz asist yapıyor. İstediği zaman istediğini yapmakta özgür. Yıkıcı.

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Moreira 7: Belçikalı yetenek müthiş bir form döneminde. Hiçbir zaman garantiye kaçmıyor, yoğun biçimde hücum ediyor ve geçişlerde de görevini yapıyor. Beşinci golde Cisse'ye yaptığı asist başarılı. Özverili.

Ramos 7: Açık oyunda ilk golünü atıyor; Amorim ve Milan için asıl büyük haber bu. Birkaç sert müdahaleye maruz kalınca Amorim, Olympiacos ve Cagliari maçları öncesinde gücünü korumak için onu oyundan çıkarmaya karar veriyor. (51'de oyuna giren Cisse 7: Dokunduğu her topu adeta altına çeviriyor. Gol yüzdesi gerçekten inanılmaz: Ligde altıncı, Milan formasıyla dokuzuncu golü. Keskin nişancı)

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Pulisic 7: Son lig maçlarındaki dördüncü golünü atan Kaptan Amerika, süper güçlerine yeniden kavuştu. Orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı kurma konusunda gösterdiği çok önemli performans da övgüyü hak ediyor. (80'de oyuna giren Hutchinson: not verilmedi)

Teknik direktör Amorim 7: Portekizli teknik direktör, oyuncularının teknik açıdan neredeyse kusursuz performansı ve attıkları beş gol sayesinde gülümseyebilir. Ghedjemis'i sınırlamak için Bartesaghi'nin yerine Musah'ı geçirmesi çok iyi bir tercih.

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FROSINONE

Palmisani 5: Topu beş kez ağlarından çıkarıyor. Jashari'nin golünde de açıkça hatalı: İsviçreli oyuncunun şutu onu yakın direğinden avlıyor.

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Cittadini 5: Ramos ile neredeyse sert bir mücadeleye girişiyor ve sarı kart görüyor. Milan'ın 2-0'lık golünde Portekizli oyuncuyu markajda kaybediyor. (46'da oyuna giren Amey 5,5: Frosinone'nin 21 yaşındaki savunmacısı için hiç de kolay bir maç değil; elinden geleni yapıyor)

Calvani 5: Milan'ın kendisine ilgisi nedeniyle maçın özellikle izlenen oyuncusuydu. Ancak 1-0'ı getiren topu kendi ağlarına göndererek talihsiz bir başlangıç yapıyor. Bir an önce unutulması gereken bir akşam.

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Monterisi 5,5: Alvini'nin oyun ilkelerine göre hücum kurmaya çalışıyor: İlk yarıda bunu başarıyor da, ikinci yarıda ise dağılıyor.

Oyono 6: Güçlü ve oldukça isabetli hücumlarıyla iyi bir görüntü çiziyor.

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Calò 5,5: İlk 10 dakikada iki gol pozisyonu yaratarak iyi başlıyor. Ancak rakip orta saha oyuncularının daha yüksek kalitesi ve dinamizmi karşısında çok erken oyundan düşüyor. (76'da oyuna giren El Azzouzi: not verilmedi)

Masini 6,5: San Siro'da Frosinone formasıyla ilk golünü atıyor. Bu, çok iyi performansının ve sezona harika başlangıcının hak edilmiş karşılığı.

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Tchato 5,5: Alvini'nin en büyük sürprizi. Teknik açıdan iyi işlerle bariz taktik hataları bir arada sergiliyor. (63'te oyuna giren Terzic 5,5: Yerine geçtiği oyuncudan çok daha iyisini yapmıyor)

Schmid 6: Ofansif orta saha bölgesinde dolaşıyor; zor bir akşamda bile kalitesi belli oluyor. (74'te oyuna giren Zerbin: not verilmedi)

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Ghedjemis 6: İlk yarıda oyun ve fırsatlar yaratıyor. Maçın ikinci bölümünde Milan ona karşı önlem alıyor.

Kvernadze 6: Gila'ya zorluk çıkarıyor, kaleye şut çekiyor. Hakkında söylenen iyi şeyleri doğruluyor. (63'te oyuna giren Birligea 5: Oyunda hiç görünmüyor)

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Teknik direktör Alvini 5,5: Taviz vermiyor. Gücü de buradan geliyor.