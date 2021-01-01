Milan efsanesi Paolo Maldini, Süper Lig projesi için taraftarlardan özür diledi

Milan'ın efsane oyuncularından ve şu anda kulübün sportif direktörü olan Paolo Maldini, Avrupa'yı kasıp kavuran Süper Lig sürecini değerlendirdi.

Yaklaşık 48 saat süren Süper Lig projesine katılan 12 takımın personelleri, konyuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyorlar.

İlk iki gün sessiz kalan isimlerden biri olan AC Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, yaşananları değerlendirerek ayrılık teklifiyle ve planlama süreciyle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda ısrar etti.

Maldini, ayrıca kulübün Süper Lig'e katılımından dolayı taraftarlardan özür diledi.

Paolo Maldini ne dedi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Maldini şu ifadeleri kullandı.

"Süper Lig ile ilgili tartışmalara dahil olmadığımı belirtmek istiyorum. Konuyu, kulüplerin ortak açıklamasından sonra Pazar akşamı öğrendim. Bu belli ki kulüpte benim pozisyonumdan daha yüksek bir seviyede kararlaştırıldı. Biraz kafam karıştı."

"Bu durum beni, sadece Milan taraftarlarından değil, genel olarak Milan olarak her zaman saygı duyduğumuz sporun ilkelerine ihanet edildiğini hisseden tüm taraftarlardan özür dilememi engellemiyor."

"Bunu söylemeye ihtiyaç duyuyorum. 2021'de büyük bir kulübün yöneticisi olan herkes, gelirlerin ve sürdürülebilirliğin önemli olduğunu bilir. Fakat kendimize bu durumdan bir şeyler öğrenip öğrenmediğimizi sormalıyız."

"Spor, hayal kurmak ve meritokrasiyle ilgilidir. Bunu bir ders olarak almalıyız."

Milan açıklama yaptı mı?

Süper Lig'e katılan kulüpler Salı gününden itibaren ayrılıklarını duyurdu ama Milan en geç açıklama yapan kulüplerden biri oldu. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Milan Süper Lig'e katılmayacağını doğruladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünya çapındaki futbol taraftarları için mümkün olan en iyi rekabeti sunma niyetiyle Süper Lig projesine katılma davetini kabul ettik."

"Değişim her zaman kolay değildir, ancak ilerleme için evrim gereklidir. Avrupa futbolunun yapıları on yıllar içinde gelişti ve değişti."

"Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların sesleri ve endişeleri Süper Lig hakkında açıkça ifade edildi ve AC Milan bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı. Sürdürülebilir bir model sunmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Futbol için."

Kayıplar devam ediyor

Süper Lig'e katılan kulüplerin üzerindeki uğursuzluk ise devam ediyor. Çoğu kulüp, pazar günü yapılan açıklamanın ardından yerel liglerde oynanan maçlarda kayıp yaşadı.

Milan da Serie A'da kendi sahasında oynadığı Sassuolo maçını 2-1 kaybetti. Milan'ın tek golü Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

Pazar günü Juventus Atalanta karşısında ve Real Madrid Getafe karşısında, Pazartesi günü Liverpool, Leeds United karşısında, Salı günü de Chelsea Brighton karşısında puan kaybetmişti.

Milan bu yenilginin ardından ligdeki ikinciliğini de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.