Milan, Di Canio'ya kulak ver: "Amorim, United'da yapmak istediği ama yapmasına izin verilmeyen şeyi Milan'da yapıyor"

Sezonun bu ilk bölümünde Paolo Di Canio tarafından yapılan Ruben Amorim'in çalışmalarına ilişkin değerlendirme net, kesin ve geçmişe gönderme içeriyor. Di Canio, Sky Calcio Club programındaki düzenli yorumunda şunları söyledi: "Amorim, United'da yapmak isteyip yapmasına izin verilmeyen şeyi Milan'da yapıyor. Denge kurmaya çalışıyor. Koşu gücü yüksek oyuncular aldı."

Diego Moreira hakkında: "Profesyonelliği, ciddiyeti ve gözü pekliği şaşırtıcı. Giderek belirleyici bir oyuncu oluyor; bunu maçların belirli bölümlerinde oynadığında da gösterdi. İleri geri koşuyor, bunda hiç zorlanmıyor. Ona harcanan paranın hem bugün hem de gelecek için yerinde bir yatırım olduğunu gösteriyor."