Milan derbi sarhoşluğundan Avrupa'daki aşağılayıcı mağlubiyetle uyandı

Macaristan temsilcisi Ferencváros, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bugün perşembe günü San Siro Stadı'nda ev sahibi İtalyan ekibi Milan'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Macar ekibinin iki golünü 52 ve 66. dakikalarda Fransız oyuncu Lenny Joseph kaydetti; iki golde de takım arkadaşı Kristoffer Zachariassen'in verdiği asistleri değerlendirdi.

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Konuk ekipten Bamidele Yusuf'un 77. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Rossoneri birçok gol fırsatını değerlendiremeyerek fileleri sarsamadı ve maç Macar ekibinin sürpriz galibiyetiyle sona erdi.

Milano derbisinde Inter'i 3-1 yenmesinin ardından gelen bu yeni Avrupa mağlubiyetiyle Milan'ın puanı 3'te kalırken, kıta turnuvasında 26. sıraya geriledi; Ferencváros ise puanını 12'ye yükselterek averajla lider İngiliz ekibi Bournemouth'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bu, Milan'ın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyeti oldu. Daha önce ilk haftada kendi sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-0 yenilmiş, Bournemouth Stadı'nda üç golle sahadan ayrılmış, yalnızca Avusturya ekibi Salzburg'u 4-0 mağlup ederek tek galibiyetini almıştı.