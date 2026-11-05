24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSAFP
Çeviri:

Milan derbi sarhoşluğundan Avrupa'daki aşağılayıcı mağlubiyetle uyandı

AC Milan - Ferencvaros
AC Milan
Ferencvaros
Ligi Europa
İtalya
Macaristan

İtalyan takımı, turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı

Macaristan temsilcisi Ferencváros, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bugün perşembe günü San Siro Stadı'nda ev sahibi İtalyan ekibi Milan'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Macar ekibinin iki golünü 52 ve 66. dakikalarda Fransız oyuncu Lenny Joseph kaydetti; iki golde de takım arkadaşı Kristoffer Zachariassen'in verdiği asistleri değerlendirdi.

Ayrıca oku

De Jong, Atletico Madrid maçı öncesi Flick'i zora soktu

Tarih boyunca: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son dakikaların canavarı

Gelecek maçlar
GEN

GEN

Serie A

08 Kas 2026

MIL

MIL

VBU

VBU

OTP BANK Lig

08 Kas 2026

FTC

FTC

Konuk ekipten Bamidele Yusuf'un 77. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Rossoneri birçok gol fırsatını değerlendiremeyerek fileleri sarsamadı ve maç Macar ekibinin sürpriz galibiyetiyle sona erdi.

Milano derbisinde Inter'i 3-1 yenmesinin ardından gelen bu yeni Avrupa mağlubiyetiyle Milan'ın puanı 3'te kalırken, kıta turnuvasında 26. sıraya geriledi; Ferencváros ise puanını 12'ye yükselterek averajla lider İngiliz ekibi Bournemouth'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bu, Milan'ın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyeti oldu. Daha önce ilk haftada kendi sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-0 yenilmiş, Bournemouth Stadı'nda üç golle sahadan ayrılmış, yalnızca Avusturya ekibi Salzburg'u 4-0 mağlup ederek tek galibiyetini almıştı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin