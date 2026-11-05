Milan, derbi coşkusundan aşağılayıcı bir Avrupa yenilgisiyle uyandı

Macaristan temsilcisi Ferencváros, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında perşembe günü San Siro Stadı'nda ev sahibi İtalyan ekibi Milan'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Macar ekibinin gollerini Fransız Lenny Joseph 52 ve 66. dakikalarda kaydetti; her iki golde de takım arkadaşı Kristoffer Zachariassen'in asistlerinden yararlandı.

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Konuk ekipten Bamidele Yusuf 77. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Rossoneri birçok gol fırsatını değerlendiremeyerek fileleri havalandıramadı ve maç Macar ekibinin sürpriz galibiyetiyle sona erdi.

Inter ile oynanan Milano derbisindeki 3-1'lik galibiyetin ardından gelen bu yeni Avrupa mağlubiyetiyle Milan, kıta turnuvasında 3 puanda kalarak 26. sıraya geriledi; Ferencváros ise puanını 12'ye yükselterek averajla lider İngiliz ekibi Bournemouth'un arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Bu, Milan'ın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyeti oldu. İtalyan ekibi daha önce ilk haftada kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-0 yenilmiş, Bournemouth Stadı'nda ise üç golle sahadan ayrılmıştı; tek galibiyetini ise Avusturya ekibi Salzburg karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.