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Milan'ın Geōrgios Karaiskakīs'te Olympiacos karşısında geri dönüşle elde ettiği galibiyetin şiirsel bir yanı var. Bir saati aşkın süre boyunca ev sahibi ekip, kulakları sağır eden taraftar desteğiyle 12 kişi oynuyor gibiydi. Ancak Yunanistan'daki bu fırtınada komutan Amorim, oyuncu değişiklikleriyle gemiyi sağ salim limana ulaştıracak bilgeliği gösterdi: “Bu galibiyet geleceğimizi kesinlikle değiştiriyor. İkinci yarıda iyi oynadık ama yine çok hata yaptık ve gelişmemiz gerekiyor. Ancak birçok oyuncumuzu yeniden kazandık, olumlu bir akşamdı” dedi Portekizli teknik direktör basın toplantısında.

“Çok güçlü bir takım olmak için yapacak çok işimiz var ama takım ruhumuz var. Bu, bir şeylerin başlangıcı.” Amorim, sezonun tamamlanan ilk geri dönüşünün (Milan, ligde Lazio karşısında 2-2'de kalmıştı, editörün notu) daha bilinçli ve sağlam bir süreci başlatacak kıvılcım olduğunu hissediyor.

Bu galibiyet, Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselme açısından büyük önem taşıyor: Ararat-Armenia, Sunderland ve Levski Sofya ile oynanacak son üç maçta alınacak 6/7 puan, tur biletini almak için yeterli olabilir. Portekizli teknik direktör ve Cardinale bu turnuvayı gerçekten önemsiyor. Ocak transfer döneminin ardından her iki kulvarda da sonuna kadar gidilebileceğine inanıyorlar.

Bu sezon attığı 10 golle olağanüstü bir bitirici olduğunu bir kez daha gösteren Cisse ve en iyi formuna dönen Pulisic'in yanı sıra Milan, Tomori ve Musah'ın güvenilirliğini yeniden keşfetti ve Amorim'in ekstra silahına dönüşebilecek Hutchinson'ın çıkışını kutladı.

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Ancak Amorim'in “bir şeylerin başlangıcı” derken kastettiği, hem yeteneğine hem de teknik direktörüyle birlikte kenetlenmiş bir gruba dönüşen takımın gücüne güvenebilen bir Milan. Zorluklara göğüs germeyi bilen, sendeleyip yine de pes etmeyen, karşılık veren bir takım. Luka Modric gibi kilit isimlerin eksik olduğu gecelerde bile.

Gelecek maçlar CGL Serie A 14:45 MIL

Yeniden Milan olmak isteyen bir Milan. Geçmişteki hatalarından ve bu sezonki tökezlemelerinden ders çıkardı; şimdi yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi'nde de.