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Broussia Monchengladbach sezona olabilecek en kötü şekilde başladı. Ligde yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik alan takım son sırada; Paderborn, Köln ve Mainz üçlüsünün şimdiden 6 puan gerisinde. Eylül ortasında Polanski'nin ayrılıp eski Genoa teknik direktörü Blessi'nin gelmesiyle yapılan teknik direktör değişikliği de beklenen sonucu vermedi.

Sezonun bu ilk bölümünde olumlu gelişmeler pek az. Yine de bunlardan biri, şimdiden transfer piyasasının önemli isimlerinden biri hâline gelen bir yeteneğin öne çıkması: Wael Mohya. Birçok kulüp onu takip ediyor ve TeamTalk'a göre Krosche'nin Milan için gündeme getirdiği ilk isimlerden biri olabilir.

WAEL MOHYA KİM? 2008 doğumlu oyun kurucu, doğum günü 31 Aralık olduğu için neredeyse 2009 doğumlu sayılabilir. Almanya'nın Mettmann kentinde Fas kökenli bir ailede dünyaya geldi ve bu nedenle çift pasaporta sahip. Çok küçük yaşta SV Straelen'den Borussia Mönchengladbach'a geçti ve kulübün bütün altyapı kademelerinde yetişti. Geçen sezon ise dikkat çekici biçimde iki basamak birden atladı: Önce 17 yaş altı takımından 19 yaş altı takımına yükseldi, ardından doğrudan A takımın kalıcı bir parçası oldu.

Borussia ona o kadar güveniyor ki ilk maçına yalnızca 16 yıl 347 günlükken çıktı ve kulüp tarihinin en genç oyuncusu oldu. Dönemin teknik direktörü Polanski de onu övdü: "Wael her gün sahaya gülümseyerek çıkıyor; azmini ve oynama sevincini gösteriyor. Ondan görmek istediğimiz tutum tam olarak bu." Sportif direktör Rioland Virkus da şöyle konuştu: "Yeteneklerine inanıyoruz. Borussia gençlere bu fırsatı vermek istiyor."

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"WIRTZ TARZI" BİR YETENEK: Forvetlerin arkasında, hatlar arasında çok iyi oynayabilen saf bir oyun kurucu olan Mohya, gerektiğinde hücuma çıkan bir orta saha oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği, oyuna etkisi yüksek on numaralardan biri. Ne yazık ki yaşadığı bilinen fiziksel sorunlara rağmen Musiala'yı ya da birazdan yeniden söz edeceğimiz Wirtz'i hatırlatıyor.



Çünkü Mohya çok hızlı ve çevik. Hem dar alanda hem de süratle ilerlerken bire birde başarılı; iki ayağıyla da top sürebiliyor. Gençliğinin getirdiği rahatlığın yanı sıra ikili mücadelelere ve fiziksel temasa girmekten de çekinmiyor.

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YÜKSELEN RAKAMLAR VE "KLOPP'UN PROJESİ": Gladbach'ın daha önce söz edilen performansına rağmen Mohya, sezonun bu ilk bölümünde kendini fazlasıyla göstermeyi başardı. Lig ve şu ana kadar kulübün tek gerçek tesellisi olan Almanya Kupası'nda toplam 12 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Stuttgart karşısında 3-2 kazanılan tek galibiyette de belirleyici rol oynadı.

Belirtildiği gibi çift pasaportu var ve millî takım kariyerinde şimdiye kadar hep Almanya'nın alt yaş takımlarını seçti. Fas'ı tercih etmesi hâlâ mümkün. Ancak yeni millî takım teknik direktörü Jurgen Klopp da onun için harekete geçti. Klopp, Mohya'yı bugün Liverpool'da oynayan Wirtz'le yan yana getirerek çok beğendiği aynı teknik ve taktik özellikler doğrultusunda geliştirmek istiyor.

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TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR: Mohya ilk maçına çıktığından beri çok sayıda kulübün dikkatini çekti. TeamTalk'un aktardığına göre Borussia Mönchengladbach'ın ligdeki konumu, indirimli bir fiyat umuduyla transfer için hamle yapmaya hazır birçok kulübü harekete geçiriyor.

Brighton ve Liverpool ciddi adımlar attı. Bayern Münih ve Bayer Leverkusen gibi Alman devlerinin yanı sıra Real Madrid ve Barcelona da ilgilerini sürdürüyor. Daha önce belirtildiği gibi Milan da yarışta. Kulübün yeni sportif direktörü, Bundesliga'yı çok iyi tanıyan Markus Krosche, Mohya'yı olası transfer hedefleri listesine şimdiden ekledi. Gladbach onu satmak istemiyor ancak 30/40 milyon avroyu aşan dev teklifler gelirse en azından görüşmeye açık olabilir.