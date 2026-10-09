Kadroya yeniden dahil edilmesi, net bir tercihten çok kadro ihtiyaçlarından kaynaklanan bir karardı. Fikayo Tomori, Milan forması giydiğinden bu yana en kötü sezonunu geçiriyor: Scudetto’nun kazanıldığı yılda takımın kilit isimlerinden biriyken, şimdi kadronun kenarında kalan bir oyuncuya dönüştü. İngiliz savunmacı şu ana kadar hiç süre almadı, Amorim Avrupa Ligi’nde Benfica’ya karşı çok sayıda değişiklik yapılan ilk 11’de onu değil Terracciano’yu tercih etti.





Ekim ayında Milan yaklaşık 20 gün içinde tam 7 kez sahaya çıkacak ve Tomori’nin Amorim’in zorunlu rotasyonuna girip girmeyeceği henüz net değil. Ancak bu noktadan bağımsız olarak kulübün tutumu değişmiyor: Cardinale ve ekibi, Tomori’yi sözleşmesinin doğal bitiş tarihinden altı ay önce, ocak ayında göndermek istiyor. Oyuncunun şubat ayından itibaren bonservissiz olarak istediği bir kulüple anlaşabilecek olması düşünüldüğünde, bu ihtimal zor görünüyor.