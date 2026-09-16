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Milan'da Terracciano'nun dönüm noktası: kesin olarak ayrılması beklenirken Benfica maçında ilk 11'de. Tamamen Amorim'in kararı

AC Milan

Milanello kampında ve yaz turnesinde AC Milan’da geçici bir isim gibi görünüyordu ama Amorim onu takımda tutmaya karar verdi: Terracciano, Benfica’ya karşı ilk 11’de olacak

Cremonese'nin Serie B'ye düşmesi, Filippo Terracciano için 3,5 milyon euro tutarındaki satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Milan, 2003 doğumlu Veronalı oyuncu planlarda yer almadığı için kırmızı-gri ekibe destek verdi ancak şimdi, üç ay sonra, her şey değişti. Amorim, sezon öncesi kampı boyunca Terracciano'nun sahaya koyduğu ruhu ve teknik ile taktik özelliklerini beğendi; öyle ki satışına devam etmeme kararı aldı. Üstelik teklif de gelmişti: Udinese, satın alma opsiyonlu bir kiralamayı değerlendiriyordu; Monza ise onu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırdı. Amorim'in isteğiyle gerçekleşmeyen bu senaryoların ardından Terracciano şimdi Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta Benfica'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkıyor.

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