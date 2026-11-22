Milan'ın Frosinone karşısındaki farklı ve ikna edici galibiyetinin başrolünde kuşkusuz Adrien Rabiot var. Fransız oyuncu, sahada takımını sürüklemekle kalmıyor, tüm takıma da yol gösteriyor.

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Taraftarlara kendisi için Dük lakabını öneren Rabiot, Sassuolo ile Reggio Emilia'da oynanan maçın berabere bitmesinin ardından tüm takımı zihniyet ve dikkat bakımından daha fazlasını yapmaya çağırmıştı. O günden bu yana Milan vites yükseltti ve çıktığı 6 maçın 5'ini kazandı (tek yenilgi, eski Marsilyalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giymediği Bologna maçında geldi).

En belirgin gelişme de zihinsel açıdan görülüyor: Mücadeleci ve taviz vermeyen Frosinone karşısında Milan kayda değer bir bütünlük ve kazanma arzusu gösterdi. Masini'nin golüne yol açan ortak hataya tepki vermeyi başardılar. Dahası, doğrudan rakiplerinin aldığı sonuçların yarattığı baskıyla da başa çıktılar: Pairetto'nun başlama düdüğünden önce Como'dan Juventus'a, Napoli, Lazio ve Roma'ya kadar hepsi kazanmıştı. Hiç fena değil.

Ancak heyecan dolu maçtaki teknik beceri örneklerinin, Modric'in ilk goldeki savunma arkasına pasının ya da Pulisic'in beşinci goldeki yumuşacık dokunuşunun ötesinde, Amorim'in göğsünü kabartacak en az dört kare daha var.

İlki, Jashari'nin Milan formasıyla attığı ilk gol ve Portekizli teknik direktörün Ghedjemis'i markaj görevini Bartesaghi'den Musah'a vererek yaptığı isabetli hamle.

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İkinci kare, uzun bir bekleyişin ardından Ramos'un gol sevinci: Ligdeki üçüncü golünü de San Siro'da attı. Portekizli oyuncu, hücumun son bölümünde kendisine ne kadar çok top ulaştırılırsa o kadar fark yaratabileceği görüşünü doğruladı.

Üçüncü kare de haklı olarak Pulisic'in: Kaptan Amerika, sözleşmesini yeniledikten sonra süper güçlerine yeniden kavuştu. Çok gol atıyor, attırıyor da.

Amerikalı oyuncuyla aynı futbol dilini konuşan ve doğal bir uyum yakalayan isim ise Moreira. Eski Strasbourg oyuncusu topla harekete geçtiğinde tüm San Siro'yu ayağa kaldırıyor: Bu Milan için kilit bir unsur. Diego, kalitesi ve istikrarıyla hak ettiği şekilde öne çıkıyor.