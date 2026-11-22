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San Siro'da Frosinone karşısında oyuna hâkim olan Milan, ikinci yarıda kısa süreli bir endişe yaşadı. Ruben Amorim, yaklaşık 50. dakikada santrforu Goncalo Ramos'u oyundan çıkarmak zorunda kaldı. İlk yarıda gol atan Portekizli oyuncu, Jashari'nin skoru 3-1'e getiren golünden kısa süre sonra Milan'ın teknik direktörü tarafından aceleyle oyundan alındı.

Nedeni neydi? Sky'ın canlı yayında aktardığına göre değişiklik, oyuncunun yedek kulübesine bildirdiği hafif bir kas rahatsızlığıyla ilgiliydi. Ancak Ramos, oyundan alınırken değişikliğe itiraz etti.

NE OLDU? Ramos, ikinci yarıda bir pozisyondaki mücadelenin ardından baldırında ufak bir sorun hissettiğini yedek kulübesine bildirdi. Amorim, olası sorunları önlemek ve Milan'ın skor avantajı yeni artmışken oyuncuyu riske atmamak için hemen değişikliğe gitti. Portekizli oyuncunun yerine Cisse'yi sahaya sürerek daha fazla sorun yaşanması ihtimalinden kaçınmak istedi.

RAMOS OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ İkinci yarının 51. dakikasında İtalyan oyun kurucuyla değiştirildiği sırada Ramos, yedek kulübesine doğru hoşnutsuzluğunu belli eden bir yüz ifadesi takındı. Eliyle "bekle" işareti yaptıktan sonra sahada kalmayı denemek istediği için değişikliğe itiraz etti.

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YEDEK KULÜBESİNDEKİ GOL SEVİNCİ Ancak Dazn'ın aktardığına göre Portekizli oyuncu, Cisse'nin golünde yedek kulübesinden ayağa kalkarak takım arkadaşlarıyla birlikte sevindi. Bu da sorunun muhtemelen o kadar ciddi olmadığını gösteriyor.



"HER ŞEY YOLUNDA" Olası yanlış anlaşılmalara son noktayı ise maçın hemen ardından Dazn'a konuşan Goncalo Ramos koydu. Yaşadığı küçük sorunla ilgili "Baldırında her şey yolunda mı?" sorusuna "Evet evet, her şey yolunda, her şey yolunda" yanıtını vererek herkesi rahatlattı.