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Goncalo Ramos, Cagliari maçını hedefliyor. Portekizli forvet, dün Olympiacos karşısında Lorenzo Pirola ile çarpışmasının ardından devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Eski PSG oyuncusunun Geōrgios Karaiskakīs Stadı'ndan aksayarak ayrılması endişe yaratmıştı. Kaval kemiğine aldığı darbe bugün ya da yarın değerlendirilecek. Portekizli forvetin ağrısı ise azaldı.

Milan'ın 9 numarasının durumu sağlık ekibini endişelendirmiyor. Gelecek pazartesi Cagliari'deki Unipol Domus'ta ilk 11'de oynama ihtimali yüksek. Pistolero'nun yanında Pulisic ve Moreira oynayacak. Cisse ise maç sırasında oyuna girmek için hazır olacak.

Bugünkü antrenman Amorim için çok önemli olacak. Portekizli teknik direktörün öncelikli hedefi, Sardinya'daki zorlu deplasman için mümkün olduğunca çok oyuncusunu yeniden hazır hâle getirmek. Ayak bileğindeki ağrısı tamamen geçmek üzere olan Francesco Camarda ise kesinlikle kadroda olacak.

Strahinja Pavlović'in Cagliari deplasmanında yeniden sahada olma ihtimali yüksek: Sırp savunmacı, kolik nöbetlerinin ardından Milan sağlık ekibiyle belirlenen programa uygun olarak önceden planlanan takip sürecini tamamlamak üzere. Büyük olasılıkla maça yedek kulübesinde başlayacak.Eski Salzburg oyuncusu, Atina deplasmanının kadrosuna alınmamıştı.

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Sağ uyluğundaki rectus femoris kasında zorlanma yaşayan Modric'in iyileşip iyileşmeyeceği ise daha belirsiz. Hırvat orta saha oyuncusu, ağrısına rağmen Cagliari'de sahada olmayı denemek istiyor.