Milan'da Ramos, Udinese karşısında ilk 11'de olacak mı? İşte gelen bilgiler ve Amorim'in alternatif seçenekleri

Perşembe günü Bournemouth deplasmanında Avrupa Ligi'nde alınan farklı ve kötü yenilginin ardından Ruben Amorim bir tepki gösterip hemen yeniden galip gelmeleri gerektiğinin farkında. Bu nedenle Portekizli teknik direktör, yarın akşam Udinesedeplasmanında oynanacak Serie A maçı öncesinde, İngiliz ekibine karşı yaptığı kapsamlı rotasyonun ardından en deneyimli ve öne çıkan oyuncularının tamamına ilk dakikadan itibaren yeniden şans verecek.

Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic ve Gonçalo Ramos yeniden ilk 11'de başlayacak. Ramos konusunda, Avrupa Ligi maçı öncesindeki antrenmanda baldırındaki yorgunluk nedeniyle çalışmayı bırakmak ve Bournemouth deplasmanını kaçırmak zorunda kalmasının ardından ortaya çıkan endişe giderildi. Portekizli santrfor fiziksel sorununu atlattı ve dün takımla birlikte antrenmanlara döndü. Amorim, Bologna ve Inter maçlarını şimdiden düşünmüyor; odağında Udinese var. Hedef, ilk 11'de başlayacak Ramos'un golleriyle Udinese'yi yenmek. Değerlendirilen tek alternatif ise Ramos'un sınırlı süre alması ve Cisse'nin sahte dokuz rolünde oynaması.