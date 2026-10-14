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Grafica Calciomercato Pavlovic Milan 2026 16 9Calciomercato/Getty Images
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Milan'da Pavlovic'in sözleşmesi beş yıl ve opsiyonla uzatıldı: Resmîleşti

Inter

AC Milan, Sırp savunmacının sözleşmesini uzatarak takımda kalmasını güvence altına alıyor.

Milan, Strahinja Pavlovic’in sözleşmesinin uzatıldığını internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu:


"RESMÎ AÇIKLAMA: STRAHINJA PAVLOVIĆ


AC Milan, Strahinja Pavlović’in sözleşmesinin uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2031’e kadar yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyar.


Temmuz 2024’te Milan’a katılan Strahinja, gelişimini sürdürerek profesyonelliği, karizması ve liderliğiyle örnek bir isim hâline geldi. Saha içinde ve dışında onu farklı kılan güçlü aidiyet duygusuyla da öne çıktı.


Pavlović, Milan formasıyla 75’ine ilk 11’de başladığı 80 maçta forma giydi ve 7 gol attı. İki yıl önce başlayan bu yolculuk, yeni hedeflere birlikte ulaşma arzusuyla artık geleceğin temellerini atıyor".



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