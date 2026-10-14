Milan'da Pavlovic'in sözleşmesi beş yıl ve opsiyonla uzatıldı: Resmîleşti

Milan, Strahinja Pavlovic’in sözleşmesinin uzatıldığını internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu:





"RESMÎ AÇIKLAMA: STRAHINJA PAVLOVIĆ





AC Milan, Strahinja Pavlović’in sözleşmesinin uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2031’e kadar yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyar.





Temmuz 2024’te Milan’a katılan Strahinja, gelişimini sürdürerek profesyonelliği, karizması ve liderliğiyle örnek bir isim hâline geldi. Saha içinde ve dışında onu farklı kılan güçlü aidiyet duygusuyla da öne çıktı.





Gelecek maçlar BOL Serie A 12:00 INT

Pavlović, Milan formasıyla 75’ine ilk 11’de başladığı 80 maçta forma giydi ve 7 gol attı. İki yıl önce başlayan bu yolculuk, yeni hedeflere birlikte ulaşma arzusuyla artık geleceğin temellerini atıyor".







