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Britannia Stadium'daki seyircileri ayağa kaldıran bir performans: Milan Futuro, Premier League International Cup U21 B Grubu'ndaki ikinci maçında Stoke'a 2-1 yenildi ama bütün alkışları Fabio Pandolfi topladı. Milan'ın genç yeteneği, oyunun iki yönünde de eksiksiz bir performans sergiledi; en iyi terziler gibi oyunu kesip biçti.

Bergamolu orta saha oyuncusu, üst düzey temel tekniğini ortalamanın üzerindeki taktik zekâsıyla birleştiriyor: oyunun nasıl gelişeceğini bir dakika önceden okuyor, kısa paslarla oynayabiliyor ve gerektiğinde uzun pas becerisini kullanarak oyunun yönünü İsviçre saati hassasiyetinde değiştirebiliyor.

Pandolfi'nin hikâyesi bir sadakat örneği: Milan'ın altyapısında geçirdiği on iki yılda her yaş kategorisini aşarak Primavera'ya (U20) yükseldi. Geçen sezon (2025/2026) Giovanni Renna'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi; kayda değer süreler aldı ve değerli asistler yaptı. Bugün ise teknik direktör Navarro'nun Milan Futuro'sunun yol göstericisi, takımın tüm hücumlarının geçtiği metronom. Kulüp, ona duyduğu sarsılmaz inancı 20 Temmuz 2025'te ilk profesyonel sözleşmesini imzalatarak gösterdi.

Fabio Pandolfi, 24 Mayıs 2008'de Bergamo ilindeki Treviglio'da doğdu. Futbola Cortenuova'da başladıktan sonra 2015/2016 sezonunda Milan'a bağlandı. 178 cm boyunda ve fiziksel gelişimi henüz tamamlanmamış olsa da temiz tekniği ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Orta saha ile savunma arasında hareket ediyor, maçın gidişatını okuyabiliyor ve ne zaman tek pasla oyunu hızlandırması gerektiğini biliyor.

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Yıllar içindeki gelişiminde en çok dikkat çeken şey, oyununu zorlamadan kritik anlarda hep kendini göstererek sergilediği karakter. Başlıca üç futbolcuyu örnek alıyor: Andrea Pirlo, Luka Modrić ve Samuele Ricci. Maçın temposunu yönetmenin sırrını onlardan öğrenmeye çalışıyor.

Katar'da çok iyi bir 17 Yaş Altı Dünya Kupası geçirdikten sonra Serie A'da ilk maçına çıkmayı ve İtalya ile de önemli bir yol katetmeyi hayal ediyor. Amorim neredeyse her gün raporlar alıyor. Şimdi kulübün, Serie D seviyesinin çok üzerinde olan bu oyuncu için en iyi geleceği planlaması gerekiyor. Pandolfi, sezonun bu ilk bölümünde belirleyici üç gol attı.