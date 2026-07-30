Milan'da Nkunku yeniden takımla çalışmalara başladı: Leao ve Goncalo Ramos için ilk antrenman

Christopher Nkunku bu sabah Perth'te yeniden takımla birlikte antrenmana çıktı. Oyuncu, kendisinde hafif bir kas rahatsızlığına yol açan darbe sonrası yaşadığı fiziksel sıkıntı nedeniyle Celtic ile oynanan hazırlık maçını kaçırmıştı. Bu, ilk sezonunda Fransız oyuncuya büyük ölçüde güvenmek isteyen Ruben Amorim için iyi bir haber.

Rafael Leao ve Goncalo Ramos, bugün Avustralya'nın Perth kentindeki "Sam Kerr" antrenman sahasında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mario Gila ise Celtic'e karşı oynanan son hazırlık maçında yaşadığı kas sorununun ardından bir kez daha kişiselleştirilmiş antrenman yaptı.



