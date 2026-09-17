24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083398649.jpgBeautiful Sports International
Çeviri:

Milan’da Musah yeniden Milli Takım’a döndü: Pochettino, Pulisic’i ABD’nin önündeki 4 maçın kadrosuna almadı

AC Milan

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haberlere göre Pulisic, Pochettino tarafından kadroya çağrılmadı; Musah ise ABD Milli Takımı teknik direktörünün listesinde yer alıyor.

Ruben Amorim'in kendisine duyduğu güvenin de etkisiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Yunus Musah, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino tarafından ödüllendirildi: Fox Sport'a göre Milanlı orta saha oyuncusu, ABD'nin eylül sonu ile ekim başı arasında Peru, Şili, Meksika ve Kanada'ya karşı oynayacağı sonraki dört maçın kadrosuna çağrıldı.


Yine aynı iddiaya göre ise Pulisic kadroya çağrılmayacak; böylece oyuncu, mümkün olan en iyi fiziksel durumuna kavuşmak için arada Milanello'da çalışma fırsatı bulacak.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin