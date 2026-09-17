Milan’da Musah yeniden Milli Takım’a döndü: Pochettino, Pulisic’i ABD’nin önündeki 4 maçın kadrosuna almadı

Ruben Amorim'in kendisine duyduğu güvenin de etkisiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Yunus Musah, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino tarafından ödüllendirildi: Fox Sport'a göre Milanlı orta saha oyuncusu, ABD'nin eylül sonu ile ekim başı arasında Peru, Şili, Meksika ve Kanada'ya karşı oynayacağı sonraki dört maçın kadrosuna çağrıldı.





Yine aynı iddiaya göre ise Pulisic kadroya çağrılmayacak; böylece oyuncu, mümkün olan en iyi fiziksel durumuna kavuşmak için arada Milanello'da çalışma fırsatı bulacak.