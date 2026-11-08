Milan'da Moreira'nın sevinci: "Bugün Milan karakter gösterdi, biz de Milan gibi oynadığımızı gösterdik."

Diego Moreira, Milan-Genoa maçının ardından DAZN'a konuştu:

Ramos'un pası sana mıydı?

"Bence Gonçalo pası bana verdi ama Pulisic gol attı. Bu yüzden yine de çok mutluyum (gülüyor, editörün notu)."

Ferencvaros'un ardından

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

güzel

bir yanıt:

"Bu konuda gelişmek için çalışıyoruz. Önce iyi, sonra kötü, ardından yeniden iyi oynayamayız. İstikrar yakalamamız gerekiyor. Bu zaman alacak ama başaracağız. Milan bugün karakter gösterdi ve Milan gibi oynadığımızı gösterdik."

Teknik direktör senden ne istiyor?

"Benden savunmada çok çalışmamı istiyor çünkü bunu yapabileceğimi ve gelişebileceğimi biliyor. Gelişmem gerektiğini biliyorum ama bu da gelişim sürecimin bir parçası."

İdolün CR7 millî takımı bırakıyor...

"Portekiz için yapabileceği her şeyi yaptığını düşünüyorum. Bu onun kararı ve buna saygı duymalıyız. Bence futbol dünyasındaki herkes onun adına mutlu olmalı. Kariyerinin geri kalanı için ona en iyisini diliyorum."